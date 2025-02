Federica Pento e la sua missione musicale: un viaggio tra tradizione e innovazione

La musica italiana ha sempre trovato nelle sue voci emergenti nuove strade per evolversi, e Federica Pento ne è un esempio perfetto. Cantautrice abruzzese di grande talento, Federica si sta distinguendo nel panorama musicale grazie alla sua voce cristallina, alla profondità dei suoi testi e a una visione artistica ben definita. Il suo obiettivo è chiaro: valorizzare la musica d’autore, mantenendone intatta l’essenza e proiettandola verso il futuro.

Fin dall'inizio del suo percorso artistico, l'Abruzzo ha rappresentato un'inesauribile fonte d'ispirazione per Federica. I paesaggi, le tradizioni e la cultura della sua terra si riflettono nei suoi brani, creando un legame profondo tra la sua musica e le radici da cui proviene. Un legame che si esprime non solo nei testi, ma anche nelle atmosfere che accompagnano le sue melodie, evocative e autentiche.

Il singolo "Ora" ha rappresentato un punto di svolta per la carriera della cantautrice. Pubblicato sotto l'etichetta Natyloveyou di Valerio Scanu, il brano ha ottenuto un ampio consenso, grazie anche alla collaborazione con Elio De Pasquale. Il successo della canzone ha confermato il bisogno di autenticità del pubblico, attratto da testi che raccontano emozioni vere e universali. La copertina del singolo, curata da Chiara Seta, ha ulteriormente enfatizzato l’intensità del messaggio contenuto nella traccia.

Ma Federica Pento non si ferma. Per il 2025 ha in serbo un progetto ambizioso: un’evoluzione del suo percorso musicale, ma un vero e proprio manifesto artistico per riportare al centro la qualità della musica suonata dal vivo. "Un po’ una sfida, però ci proviamo!" afferma con determinazione, consapevole dell’impegno che questo progetto comporta.

Federica è già immersa nella scrittura di nuovi brani. L’obiettivo è quello di affinare ulteriormente il proprio stile, esplorando nuove sonorità senza mai tradire la passione per la musica d’autore. I suoi modelli di riferimento restano grandi artisti come Fabrizio De André, Lucio Dalla, Luigi Tenco e Francesco De Gregori, figure che hanno segnato la storia della musica italiana con testi profondi e melodie intramontabili.

Con il 2025 appena iniziato, Federica Pento si prepara a una nuova fase della sua carriera, fatta di palchi, nuove canzoni e un messaggio chiaro: la musica d'autore ha ancora tanto da dire e lei è pronta a darle voce con tutto il cuore e la passione che la contraddistinguono.