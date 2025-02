Festival dell’Alta Murgia alla quarta: emozioni in musica

ALTAMURA - Quattro spettacoli, dal 9 marzo al 6 aprile, per esplorare diversi linguaggi musicali e tecniche compositive e permettere un ‘viaggio nell’animo umano’ attraverso i sentimenti che la musica è capace di raccontare. Si presenta così la quarta edizione del Festival dell’Alta Murgia di scena al Teatro Mercadante di Altamura che, anche quest’anno, ospiterà artisti di forte richiamo, protagonisti di una rassegna variegata che attraversa i generi: dalla classica - che rimane il cuore della kermesse - al jazz e al pop.Il ‘via’ domenica 9 marzo con ‘Astor Piazzolla: Tango Nuevo’. Il concerto inaugurale del Festival dell’Alta Murgia 2025 sarà un omaggio a quello che è considerato uno dei più geniali musicisti e compositori argentini. Protagonista della serata al bandoneón - la fisarmonica ‘simbolo’ del tango - il M° Fabio Furia, concertista, compositore e arrangiatore tra i massimi interpreti della sua musica. Ad accompagnarlo, l’Orchestra Filarmonica Pugliese e il M° Marco Schirru al pianoforte, per una serata che si preannuncia alla scoperta di un percorso attorno a un linguaggio unico: il nuevo tango piazzolliano, appunto, così chiamato perché differente dal tango tradizionale in quanto capace di unire e ad amalgamare diversi generi musicali generando una sintesi tra innovazione e tradizione.Il 16 marzo sarà la volta di Karima con ‘Lifetime’. L’artista livornese, oggi tra le più raffinate interpreti del panorama jazz, soul e pop, è nota al grande pubblico per aver mosso i primi passi nell’Olimpo della musica grazie al talent televisivo “Amici di Maria de Filippi”. Da allora, ha intrapreso una carriera a livello internazionale che l’ha portata sul palco del Festival di Sanremo nel 2009 e, oggi, ad essere l’unica cantante italiana per la quale il Maestro Burt Bacharach abbia scritto dei brani, oltre ad aver inciso con lei il primo album ‘Karima’. La solista eseguirà alcuni brani cover di successi internazionali, firmati Beatles, Pino Daniele, Aretha Franklin, Nat King Cole solo per citarne alcuni, proponendo al pubblico un sound particolare e molto raffinato. Per il suo concerto ad Altamura, Karima sarà accompagnata al pianoforte dal M° Piero Frassi.Domenica 30 marzo, il protagonista in scena sarà ‘il Violino Virtuoso’ del M° Massimo Quarta, uno dei più rinomati violinisti italiani. Vincitore, nel ’91, del prestigioso Concorso Internazionale di Violino ‘Niccolò Paganini’ di Genova, l’artista si confronterà con alcune tra le composizioni più celebri di grandi autori classici, da Tchaikovsky a Paganini, a César Franck, di cui verrà proposta l’intensa Sonata per violino e pianoforte che, per la struggente carica emotiva, fu d’ispirazione nientemeno che allo scrittore Marcel Proust. Ad affiancarlo al pianoforte sarà il M° Alessandro Marangoni, artista dal talento eccezionale che lo ha portato finora a esibirsi in Italia, Europa, Cina, Stati Uniti e Australia e a ricevere, nel 2023, gli International Classical Music Awards (ICMA), il più importante premio europeo per la musica classica.Gran finale quello di domenica 6 aprile con lo spettacolo dal titolo ‘I Suoni dalla Spagna’. Il concerto di chiusura del Festival dell’Alta Murgia 2025 ospiterà nuovamente l’Orchestra Filarmonica Pugliese, questa volta impegnata in un programma dedicato alle sonorità iberiche, alla bacchetta del M° Davide Massiglia. Solista d’eccezione sarà la talentuosa Carlotta Dalia, tra le più promettenti giovani chitarriste italiane, vincitrice di oltre quaranta premi in concorsi nazionali ed internazionali e con all’attivo centinaia di concerti in tutto il mondo. La chitarrista eseguirà il celebre Concierto de Aranjuez di Joaquín Rodrigo, ma il programma comprende anche musiche di Giménez, Di Zenzo, de Falla e Granados.Il Festival dell’Alta Murgia conferma, anche per il 2025, il suo format fatto di appuntamenti sempre domenicali, tutti alle 19.30 presso il Teatro Mercadante di Altamura, a cavallo tra classicità e sperimentazione musicale con l’oramai consueta presenza di un grande organico orchestrale previsto per la serata inaugurale e per quella conclusiva della rassegna.“Se dovessi individuare un termine per questa edizione, direi che sarà il Festival delle emozioni. Nei quattro appuntamenti, passeremo dalla nostalgia del tango, alla intensità del soul, alla maestosità della musica classica e, infine, all’energia e alla vivacità della musica spagnola. Quello che ci auguriamo alla fine di questa edizione sarà di aver toccato le corde dell’anima nel nostro pubblico” è il commento del Direttore artistico e ideatore del F.A.M., Leonardo Colafelice, che ha aggiunto: “Abbiamo voluto grandissimi interpreti in scena per una offerta qualitativamente sempre rinnovata rispetto all’anno precedente, ma la vera protagonista sarà, come sempre, la musica”.Abbonamenti e biglietti in vendità su Vivaticket e presso il box office del Teatro Mercadante (via dei Mille, 159, Altamura). Prenotazioni via WhatsApp: 0803101222Maggiori info su www.festivaldellaltamurgia.it Abbonamento: intero 35 euro/ ridotto (under 30) 23 euro (inclusi costi di prevendita)Biglietto singolo: intero 12 euro/ ridotto (under 30) 8 euro (inclusi costi di prevendita).