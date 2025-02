Danza Sportiva, a soli 8 anni la brindisina Arianna Fischetto della Asd Studio Dance Brindisi diventa campionessa nazionale di Latin Style ai Campionati Italiani Assoluti FIDESM di Riccione

Ottimi piazzamenti anche per le altre atlete della maestra Laura Zicola





BRINDISI - Il settore della Danza Sportiva di livello nazionale premia ancora le atlete della Asd Studio Dance Brindisi della maestra Laura Zicola, reduci dai Campionati Italiani Assoluti Fidesm 2025 - Federazione Italiana Danza Sportiva E Sport Musicali, tenutisi presso il PlayHall di Riccione dal 13 al 16 febbraio.





Un ritorno a Brindisi carico di soddisfazione per la maestra Zicola con l’affermazione di Arianna Fischetto, giovanissima danzatrice che a soli 8 anni ha ottenuto il titolo di Campionessa nazionale dei Campionati Italiani Assoluti Fidesm 2025 nella disciplina combinata Latin Style 5 balli, una competizione di altissimo livello, dove le atlete si scontrano senza distinzione di classi ma solo per età.





Arianna Fischetto con questo risultato passa di merito in classe AS, ovvero la più alta nel mondo della Danza Sportiva.





A distinguersi per nel Playhall di Riccione anche Rebecca Pupino arrivata in 34esima posizione su 80 atlete di classe A e AS e Sara Mingolla che ha conquistato la 36esima posizione su 72 atlete di classe A e AS.





"Fiera ed orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto. - dichiara la maestra Laura Zicola - La nostra scuola porta per la prima volta in assoluto Brindisi sul Podio del Campionati Italiani Assoluti. Arianna è una ballerina strepitosa con la quale stiamo lavorando sodo affinché il suo talento possa portare ad un grande futuro ricco di soddisfazioni e titoli prestigiosi. Arianna è il Futuro della Danza Sportiva!".