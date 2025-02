Il Treno del Ricordo arriva a Lecce il 20 e 21 febbraio 2025

Un viaggio nella memoria per non dimenticare la tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata





LECCE - Il Comitato 10 Febbraio è lieto di annunciare l’arrivo del Treno del Ricordo alla stazione di Lecce nei giorni 20 e 21 febbraio 2025, un’iniziativa di grande valore storico e culturale dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e degli esuli giuliano-dalmati.





Il Treno del Ricordo è una mostra itinerante allestita all’interno di un convoglio ferroviario che, attraversando l’Italia, porta testimonianze, documenti e materiali multimediali per raccontare una delle pagine più dolorose della nostra storia nazionale. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per approfondire la conoscenza di questi tragici eventi, che per troppo tempo sono stati dimenticati.





Date e orari di visita: Stazione di Lecce

20 febbraio: dalle 13.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30)

21 febbraio: dalle 9.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30)





L’evento è aperto a tutti, con particolare attenzione alle scuole e ai giovani, affinché possano comprendere il significato del Giorno del Ricordo e il valore della memoria storica.





"Il Treno del Ricordo è un’iniziativa fondamentale per mantenere viva la memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo. La sua tappa a Lecce rappresenta un'opportunità per tutta la comunità pugliese di conoscere una storia che appartiene a tutti noi" dichiara Fiorenzo Patera, Coordinatore del Comitato 10 Febbraio.





Si invitano cittadini, istituzioni e studenti della regione a partecipare numerosi a questa importante iniziativa.





