De Santis (Pd): “Norma anti-sindaci irragionevole e incostituzionale, va subito corretta”​

BARI - “Irragionevole”. Oltre che incostituzionale, per il Viminale, la norma anti sindaci è “irragionevole”. Lo dichiara il segretario regionale del Partito Democratico Domenico De Santis."Perché è “irragionevole” - prosegue De Santis - sbarrare la strada alla candidatura dei sindaci che rappresentano le figure istituzionali più vicine ai cittadini, capaci di comprendere e intercettare appieno le esigenze delle comunità e garantire appieno la rappresentatività"."E a nome del Partito Democratico - conclude il segretario dem pugliese - rivendico il fatto che ci siamo opposti fin da subito a questa assurda e ingiusta norma infilata nottetempo in Bilancio. Bisogna subito porre rimedio in consiglio regionale evitando che l’articolo venga impugnato dal Consiglio dei Ministri".