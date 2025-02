"Percorsi per gnostre”: al via i lavori nel centro storico di Noci

NOCI - Nei prossimi mesi, il centro storico di Noci sarà interessato da rilevanti lavori di riqualificazione nell’ambito del progetto "Percorsi per gnostre - Infrastrutture per la valorizzazione del nucleo antico", ammesso a finanziamento dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti all’interno del Programma di Azione e Coesione - Infrastrutture e Reti 2014-2020 e rientrante nell’Asse “Accessibilità Turistica”.

Il progetto ed i lavori previsti sono stati illustrati alla cittadinanza nel corso dell’incontro tenutosi il 6 febbraio al Chiostro delle Clarisse, con la partecipazione di cittadini e operatori commerciali a testimonianza dell’importanza del dialogo costante tra amministrazione e comunità. Sono intervenuti gli architetti Francesco Giacovelli e Michele Sgobba, responsabili della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza. Gli interventi previsti hanno l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico-architettonico salvaguardando il paesaggio urbano e migliorando l’accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici a residenti e visitatori. La ri-progettazione degli spazi urbani prevede una maggiore vocazione pedonale, contribuendo a creare un ambiente più vivibile e accogliente. I lavori riguarderanno in particolare Piazza Plebiscito e via Calvario e l’avvio dei lavori è previsto per febbraio con conclusione stimata entro la fine di luglio.

Il commento del sindaco di Noci, Francesco Intini: “Questi lavori richiederanno tempo, pazienza e collaborazione da parte di tutti e chiedo soprattutto ai residenti del centro storico di avere fiducia e che gli eventuali disagi saranno temporanei a fronte di benefici che saranno duraturi e che ne miglioreranno la vivibilità. Ogni possibile problematica conseguente ad eventuali disagi troverà sempre ascolto da parte dell’Amministrazione Comunale e compatibili soluzioni con i lavori che dovranno essere realizzati. La storia ci insegna che le comunità crescono quando si pongono obiettivi ambiziosi e lavorano per raggiungerli. Il nostro compito, come amministratori, è quello di guardare avanti immaginando e lavorando ad un futuro migliore per la nostra città.”