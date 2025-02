Eccellenza: il Barletta frena al Puttilli con il Galatina

ph_Nicola Ricchitelli

Secondo pareggio interno di questo campionato per il Barletta, raggiunto sull'1-1 dal Galatina nel confronto disputato al Puttilli nel pomeriggio di domenica 2 febbraio e valido per la 28esima giornata del campionato di Eccellenza 2024-2025. All'1-0 barlettano, siglato da Dicuonzo al 64', i galatini rispondono con Marzio al 65' per il definitivo 1-1. Con questo pareggio, che per i salentini assume anche il sapore di una mezza rivincita per la finale di Coppa Italia-Fase Regionale persa lo scorso 23 gennaio, il Galatina assurge agli onori delle cronache dell'Eccellenza Puglia 2024-2025 per aver fermato la capolista sia all'andata (0-0 il 13 ottobre 2024) che nel confronto del girone di ritorno giocato ieri nella Città della Disfida. Quanto al Barletta, afflitto dalla pareggite alla luce dello 0-0 ottenuto in casa del Massafra nel turno infrasettimanale disputato giovedì 30 gennaio, resta la consolazione di salire a 70 punti e di blindare la vetta della classifica, seguito a 57 punti dall'Atletico Acquaviva che ha sconfitto 1-0 il Corato Calcio 1946. Nel prossimo turno, il Barletta farà visita al Racale nell'incontro in programma alle ore 15 di domenica 9 febbraio 2025, e valido per la ventinovesima giornata del primo torneo dilettantistico pugliese.