Ssc Bari: primo gol di Bonfanti in biancorosso

Ssc Bari fb





Con questa prima rete in biancorosso, segnata sotto la Curva Nord del San Nicola, l'attaccante arrivato in prestito dal Pisa nel mercato di riparazione invernale ha confermato di poter essere un valido punto di riferimento per l'attacco del Bari, a partire dalla sfida esterna contro la Juve Stabia in programma alle ore 17.15 di domenica 9 febbraio 2025.

La prima vittoria del Bari nel 2025 porta anche la firma di Nicholas Bonfanti. E' il 28' del secondo tempo di Bari-Frosinone quando, con un tocco di sinistro su passaggio di Favilli, Bonfanti realizza il momentaneo 2-0 al Frosinone nell'incontro giocato su un terreno reso pesante dalla pioggia caduta nel corso della gara disputata nel pomeriggio di domenica 2 febbraio 2025.