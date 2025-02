Eccellenza: il Barletta "vede" la Serie D

(ph_Nicola Ricchitelli)

- Vincendo 4-2 sul Foggia INCEDIT, nella gara disputata sull'ex campo Figc del capoluogo dauno nel pomeriggio di domenica 16 febbraio e valida per il trentunesimo turno dell'Eccellenza 2024-2025, il Barletta compie un grande balzo in avanti verso la promozione diretta in Serie D. Inframezzate dalla doppietta di Rodriguez per i padroni di casa, le reti biancorosse messe a segno da Turitto, Rotondo, Scaringella e Lopez, regalano al Barletta anche la seconda vittoria esterna consecutiva a otto giorni di distanza dal 3-0 inflitto al Racale. Per conquistare aritmeticamente la Serie D al Barletta basterà battere il Bisceglie 1913 nel recupero della trentesima giornata in programma al "Puttilli", alle ore 15.00 di giovedì 20 febbraio 2025.