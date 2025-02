Entra nel vivo la 631ª edizione del Carnevale di Putignano: sette carri allegorici e maschere in festa

Il Carnevale di Putignano, il più antico e importante del Sud Italia, ha ufficialmente preso il via con la sua 631ª edizione. L’evento, noto per la sua tradizione secolare e la spettacolare sfilata di carri allegorici, ha visto oggi pomeriggio la realizzazione della prima parata, che si è svolta regolarmente tra l'entusiasmo del pubblico accorso numeroso.

Sette carri allegorici e maschere in festa

La sfilata ha visto protagonisti sette imponenti carri allegorici, cinque maschere di carattere e sei gruppi mascherati, tutti accomunati dal tema conduttore di quest’anno: la "Sovversione". Un tema intrigante che ha ispirato i maestri cartapestai nella creazione di opere ironiche, dissacranti e suggestive, capaci di offrire spunti di riflessione su temi sociali e culturali contemporanei.

Creatività e tradizione a confronto

Come da tradizione, il Carnevale di Putignano non è solo spettacolo e divertimento, ma anche una celebrazione dell’arte e della satira. I carri allegorici, frutto di un lungo lavoro artigianale, rappresentano una fusione tra innovazione e tradizione, dove la cartapesta prende vita in figure monumentali e ricche di dettagli.

Un evento atteso e partecipato

L’atmosfera di festa ha invaso le strade della cittadina pugliese, attirando visitatori da tutta Italia e oltre. Il Carnevale di Putignano proseguirà con altri appuntamenti imperdibili, culminando con le celebrazioni del Martedì Grasso, quando le sfilate raggiungeranno il loro apice tra musica, balli e divertimento.

La 631ª edizione promette di essere un’edizione memorabile, all’insegna della creatività, della satira e dell’irriverenza che da sempre contraddistinguono questa storica manifestazione.Il Carnevale di Putignano, il più antico e importante del Sud Italia, ha ufficialmente preso il via con la sua 631ª edizione. L’evento, noto per la sua tradizione secolare e la spettacolare sfilata di carri allegorici, ha visto oggi pomeriggio la realizzazione della prima parata, che si è svolta regolarmente tra l'entusiasmo del pubblico accorso numeroso.

Sette carri allegorici e maschere in festa

La sfilata ha visto protagonisti sette imponenti carri allegorici, cinque maschere di carattere e sei gruppi mascherati, tutti accomunati dal tema conduttore di quest’anno: la "Sovversione". Un tema intrigante che ha ispirato i maestri cartapestai nella creazione di opere ironiche, dissacranti e suggestive, capaci di offrire spunti di riflessione su temi sociali e culturali contemporanei.

Creatività e tradizione a confronto

Come da tradizione, il Carnevale di Putignano non è solo spettacolo e divertimento, ma anche una celebrazione dell’arte e della satira. I carri allegorici, frutto di un lungo lavoro artigianale, rappresentano una fusione tra innovazione e tradizione, dove la cartapesta prende vita in figure monumentali e ricche di dettagli.

Un evento atteso e partecipato

L’atmosfera di festa ha invaso le strade della cittadina pugliese, attirando visitatori da tutta Italia e oltre. Il Carnevale di Putignano proseguirà con altri appuntamenti imperdibili, culminando con le celebrazioni del Martedì Grasso, quando le sfilate raggiungeranno il loro apice tra musica, balli e divertimento.

La 631ª edizione promette di essere un’edizione memorabile, all’insegna della creatività, della satira e dell’irriverenza che da sempre contraddistinguono questa storica manifestazione.