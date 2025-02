Foggia, terzo appuntamento di Musica Felix: “Paganiniana”: una serata di musica colta e virtuosismo

FOGGIA - Il prossimo sabato 15 febbraio, alle ore 19:00, l’Auditorium Santa Chiara di Foggia ospiterà il terzo appuntamento della X edizione di Musica Felix, ideata dal Maestro Dino De Palma. L’evento, intitolato “Paganiniana”, si preannuncia come una serata imperdibile dedicata alla musica italiana, con un doppio focus sull’opera lirica e sui celebri “Capricci” di Niccolò Paganini, reinterpretati in chiave innovativa.

Un programma ricco di omaggi e innovazioni

La serata si aprirà con un omaggio all’opera italiana: “Italian Opera Promenade”, un pezzo per sola orchestra che condurrà il pubblico in un itinerario emozionante attraverso le grandi melodie di Verdi, Puccini, Rossini, Donizetti e Mascagni, magistralmente interpretate dall’Orchestra Bruno Maderna. Questo primo momento sarà l’occasione per apprezzare la ricchezza del patrimonio operistico italiano, rivisitato in chiave moderna e coinvolgente.

Successivamente, l’evento si concentrerà su Niccolò Paganini con la suite “Paganiniana”. In questa parte del concerto, il celebre ciclo dei 24 Capricci viene trasformato in un dialogo unico tra il virtuosismo funambolico del solista e le sorprendenti e creative parti orchestrali, ideate dallo stesso Roberto Molinelli. La suite nasce dal desiderio di rispettare la scrittura originale dei Capricci per violino solo, arricchendola però con ponti orchestrali che fungono da raccordo tra le varie composizioni, creando un’armonia inedita e coinvolgente.

Il talento di Nurie Chung e l’eccellenza dell’Orchestra Bruno Maderna

Sul palco del rinnovato Auditorium Santa Chiara, vero gioiello architettonico barocco nel cuore di Foggia, si esibirà il giovane e straordinario violinista coreano Nurie Chung. Considerato una delle più brillanti promesse del violinismo internazionale, il diciottenne Nurie Chung ha già raccolto consensi a livello mondiale, esibendosi nelle sale più prestigiose e vincendo riconoscimenti come il premio al Concorso Paganini di Genova a soli 16 anni. La sua tecnica impeccabile e la profondità interpretativa lo rendono il protagonista ideale per una serata di virtuosismo musicale.

Al suo fianco, l’Orchestra Bruno Maderna, con trent’anni di esperienza e una solida reputazione sia sul territorio nazionale che internazionale, offrirà un supporto armonico e innovativo. La direzione dell’orchestra sarà affidata a Roberto Molinelli, eccezionale compositore, arrangiatore, violista e direttore d’orchestra, noto in tutto il mondo per le sue proposte originali e il suo talento creativo.

Un’esperienza unica per gli appassionati di musica

L’evento “Paganiniana” rappresenta uno dei momenti più attesi della X edizione di Musica Felix, dopo i due precedenti appuntamenti che hanno riscosso grande successo e numerosi consensi da parte del pubblico. La fusione tra tradizione e innovazione, tra l’armonia classica e le sperimentazioni orchestrali, offre agli spettatori un’esperienza sensoriale e culturale senza precedenti.

I biglietti per il concerto risultano già esauriti tramite il sito Vivaticket; tuttavia, è ancora possibile acquistarne alcuni esclusivamente tramite appuntamento telefonico chiamando il numero +39 3929892331 oppure recandosi direttamente presso l’Auditorium Santa Chiara a partire dalle ore 17:30 dello stesso giorno, al costo di €15.

Per maggiori informazioni

Per ulteriori dettagli e prenotazioni:

Telefono : +39 3929892331

: +39 3929892331 Email: infoapuliafelix@gmail.com

Non perdete l’occasione di partecipare a questa serata indimenticabile, dove la tradizione musicale italiana si fonde con la modernità di una reinterpretazione orchestrale innovativa, offrendo un tributo unico al genio di Paganini e alla bellezza dell’opera lirica. Musica Felix continua a confermarsi come uno degli appuntamenti culturali più raffinati e apprezzati, in grado di incantare gli appassionati di musica colta e virtuosismo.