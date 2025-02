Gallipoli alla Bit di Milano

Ieri il sindaco Stefano Minerva ha preso parte alla conferenza stampa organizzata dalla Regione Puglia. Il sindaco Stefano Minerva: "La nostra presenza qui è un segnale chiaro: vogliamo continuare a crescere, attrarre nuovi flussi turistici e consolidare Gallipoli come una delle mete più amate in Italia e all’estero"





GALLIPOLI (LE) - Ancora una volta Gallipoli brilla alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, uno degli appuntamenti più importanti per il settore turistico, in programma in questi giorni.





Grazie a una forte sinergia tra istituzioni, operatori turistici e associazioni di categoria, Gallipoli, nella persona del sindaco Stefano Minerva, ha presentato i dati aggiornati e l’offerta turistica che coniuga la tradizione con le nuove tendenze del settore. Mare cristallino, storia millenaria, eventi di richiamo e un’enogastronomia d’eccellenza sono i punti di forza di una promozione mirata a valorizzare la destinazione non solo in estate, ma durante tutto l’anno. Nel corso della fiera, sono previsti incontri con tour operator, conferenze stampa e presentazioni per illustrare progetti innovativi legati al turismo sostenibile, al turismo esperienziale e all’incoming internazionale. La presenza di Gallipoli alla BIT sarà un’occasione strategica per rafforzare la sua immagine e attrarre nuovi flussi turistici.





"Siamo alla BIT di Milano, uno degli appuntamenti più importanti per il turismo a livello internazionale, per rappresentare Gallipoli e promuovere la nostra città come destinazione d’eccellenza. Analizzando i dati relativi al turismo, nell’ultimo biennio, si evidenzia una crescita costante e significativa di oltre il 20% delle presenze, soprattutto stranieri. Questo indica un trend positivo nella capacità del territorio di attrarre sempre più visitatori, segno di una maggiore attrattività della destinazione. Gallipoli si conferma ancora una volta un punto di riferimento nel panorama turistico, capace di coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità – dichiara il sindaco Stefano Minerva - Lavoriamo ogni giorno per valorizzare il nostro territorio, migliorare l’accoglienza e rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori, con un’offerta sempre più diversificata e di qualità. La nostra presenza qui è un segnale chiaro: vogliamo continuare a crescere, attrarre nuovi flussi turistici e consolidare Gallipoli come una delle mete più amate in Italia e all’estero".