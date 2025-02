Gallipoli si accende con il Carnevale 2025: al via le sfilate dei carri allegorici

GALLIPOLI - Ilè pronto a far risplendere la città con colori, musica e allegria. L’evento, tra i più attesi dell’anno, è organizzato dall’, con il coordinamento artistico di

L’inaugurazione ufficiale

I festeggiamenti inizieranno domenica 23 febbraio alle ore 11:30, con un suggestivo corteo di sbandieratori che partirà dal Castello di Gallipoli per raggiungere Palazzo di Città in via De Pace. Alle 12:00, un araldo proclamerà dai balconi del Municipio l’inizio ufficiale del Carnevale, presentando alla città i nuovi sovrani della festa: Re Candallino e Regina Mendula Riccia. A loro il Sindaco Stefano Minerva consegnerà simbolicamente le chiavi della città, dando il via alle celebrazioni.

Nel pomeriggio, il Corso Roma ospiterà il tradizionale taglio del nastro, aprendo ufficialmente le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Quest’anno, senza un tema fisso, la competizione lascerà spazio alla creatività più sfrenata, con sorprendenti realizzazioni artistiche pronte a stupire il pubblico.

I protagonisti della sfilata

Tra i carri in gara spiccano i grandi nomi dell’arte carnevalesca:

Team Scorrano con “L’eterna lotta”

con “L’eterna lotta” Fideliter Excubat con “No alla violenza sulle donne”

con “No alla violenza sulle donne” Team Coppola con “Un viaggio tra potere e futuro”

con “Un viaggio tra potere e futuro” Team Franco Monterosso con “Tieni pansieri? Balla ca te passa”

con “Tieni pansieri? Balla ca te passa” Team Siamo Noi Group con “Senza timone verso nuovi orizzonti”

Nella seconda categoria, si sfideranno:

Team Coppola Young Equipe con “Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate”

con “Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate” Team Scorrano con “Verso l’avventura”

con “Verso l’avventura” Fideliter School & Comitato Fontana Antica Gallipoli con “Salviamo la nostra storia”

con “Salviamo la nostra storia” Team Luigi Carrozza & Stefano Sergi con “La furia di Nettuno”

con “La furia di Nettuno” Staff Via Grazia Deledda con “Super Mario”, ispirato al mondo videoludico

Musica, spettacoli e dirette TV

La giornata sarà animata in Piazza Tellini da Tony Piteo e Alessia Cuppone, mentre in Piazza Giovanni XXIII condurranno Andrea Cavalera e Giampaolo Viva. L’evento sarà trasmesso in diretta su TeleRama.

Gran finale alle 19:00 in Piazza Aldo Moro, con "Jukebox", format musicale di Balla Italia che farà ballare la città sulle note di dj Solero e Miss Naty, con hit dagli anni ’80, ’90 e 2000.

Sicurezza e viabilità: misure straordinarie

Per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, il Comune ha adottato una serie di misure straordinarie alla viabilità. Nei giorni 23 febbraio e 4 marzo, saranno istituiti divieti di transito e sosta su Corso Roma e nelle vie del centro storico durante le sfilate. Verranno inoltre predisposti percorsi alternativi per il traffico e corsie preferenziali per i mezzi di soccorso.

L’ordinanza n. 50 del 13 febbraio 2025 regola il traffico nelle seguenti aree:

Divieto di transito e sosta su via Zacheo, via Garibaldi, via Antonietta De Pace, via Duomo e via Galateo dalle 8:00 alle 14:00 il 23 febbraio

su via dalle 8:00 alle 14:00 il Chiusura totale al traffico su Corso Roma nei giorni di punta della manifestazione (23 febbraio e 2 marzo)

su nei giorni di punta della manifestazione (23 febbraio e 2 marzo) Modifiche alla viabilità su via Lecce, Corso Capo di Leuca, viale Bovio e Lungomare Marconi, con accesso riservato ai residenti

Inoltre, il Comune ha vietato l’uso di bombolette schiumogene, petardi e spray urticanti nell’area della manifestazione. Le forze dell’ordine intensificheranno i controlli per garantire il rispetto delle normative.

Le parole del Sindaco

Il Sindaco Stefano Minerva ha sottolineato l’importanza dell’evento:

“Il Carnevale di Gallipoli non è solo una festa, ma un momento di identità collettiva che lega la nostra comunità alle sue radici. Quest’anno, grazie all’impegno di tutti, ci aspetta un’edizione straordinaria, ricca di emozioni e spettacolo. Invitiamo tutti a partecipare e a vivere con noi la magia del nostro storico Carnevale.”

Per ulteriori dettagli sulle ordinanze e le modifiche alla viabilità, i cittadini possono consultare il sito ufficiale del Comune di Gallipoli.

La città si prepara a immergersi nella magia del Carnevale, tra sfilate spettacolari, musica e divertimento. Un appuntamento imperdibile per grandi e piccoli, all’insegna della tradizione e della creatività.