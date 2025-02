Gargano Sailing Club: raduno internazionale Sud Optimist Giovani Promesse in acqua

MANREDONIA - Da oggi, venerdì 14 febbraio e fino a domenica 16 febbraio prende il via a Manfredonia il Raduno Interzonale Sud per la categoria Optimist, un appuntamento imperdibile per giovani velisti delle zone Puglia, Campania, Sicilia, Calabria e Abruzzo!Ben venti le barche, di categoria Juniores (2014-2010), sono “approdate” nella suggestiva location del Centro Nautico Sportivo “Il Mandracchio” situato nella felice posizione centrale del porto commerciale, a due passi dal centro città.“Il raduno rappresenta una occasione unica di crescita – ha commentato Ilenia Clemente, Presidente della Gargano Sailing – di allenamento. I ragazzi sfideranno insieme il vento, sotto la guida di tecnici esperti. Possiamo ben dire che il futuro della vela prende il largo partendo da Manfredonia”.La sessione interzonale è promossa e organizzata da AICO (Associazione Italiana Classe Optimist) e affidata al consesso sportivo della Gargano Sailing anche per dare la possibilità ai ragazzi di provare il campo di regata per l’interzonale sud che si svolgerà a Manfredonia dal 14 al 16 marzo prossimi. Gli allenamenti si svolgeranno sotto l’attenta guida degli istruttori di classe Beppe Palumbo e Michele Ricci.