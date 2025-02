Gioia del Colle: apre l’ambulatorio di prossimità PNES per le persone in condizione di fragilità socio economica

BARI – E’ attivo da oggi, 13 febbraio, a Gioia del Colle il terzo ambulatorio di prossimità predisposto dalla ASL di Bari, nell’ambito del PNES-Programma Nazionale Equità nella Salute, finalizzato a fornire assistenza alla popolazione in condizione di bisogno socio-economico. Dopo i due ambulatori di via Fani a Bari e del Pta di Grumo Appula, è il Distretto socio sanitario n.13, diretto dal dottor Andrea Gigliobianco, ad ospitare un altro presidio sanitario dedicato al Pnes, in via dei Frati Francescani riformati, al primo piano del PTA. Sarà aperto al pubblico una volta a settimana (giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18:30), e al suo interno opererà una équipe multidisciplinare formata da medici specialisti, un infermiere, un amministrativo e un assistente sociale.Continua così - grazie al Programma Nazionale Equità nella Salute – il percorso della ASL di Bari che mette, al centro della propria programmazione sul territorio, le persone e la cura della loro salute, al fine di rispondere ai bisogni di salute delle fasce di popolazione più difficili da raggiungere, che sono in condizione di fragilità e marginalità.Tra i requisiti generali per accedere all’ambulatorio, è necessario avere un ISEE sotto i 10mila euro, essere in possesso di un codice STP o ENI (previsti per l'accesso alle prestazioni sanitari di cittadini stranieri o comunitari) oppure aver diritto all’esenzione per reddito. La popolazione vulnerabile - cui si rivolge il servizio - riguarda un’ampia e variegata platea di riferimento che coinvolge persone senza fissa dimora, famiglie a basso reddito, persone migranti e comunità RSC (Rom, Sinti e Caminanti).E’ partita la fase 2 del programma, con l’allargamento dei servizi ad ulteriori fasce di popolazione grazie all’apertura sul territorio di altri ambulatori PNES: nelle prossime settimane sono previste le attivazioni dei presidi ad Altamura nel Distretto 4 (viale Regina Margherita, 67 - Altamura) e a Conversano nel Distretto 12 (via De Amicis, 36).In seguito, grazie all’acquisto di tre cliniche mobili attrezzate – il servizio uscirà dall’ambulatorio fisso per andare sul campo a promuovere la salute e il benessere di quelle fasce di popolazione che rischiano di restare ai margini o fuori dall’area d’intervento della sanità pubblica.Sarà possibile contattare direttamente l’ambulatorio di Gioia del Colle per informazioni ed eventuale prenotazione ai seguenti recapiti telefonici dedicati al progetto: 080 5849609/080 5849566 - 080 5849601, dal lunedì al giovedì, dalle 10.00 alle 12-00.