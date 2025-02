Grande affluenza di pubblico per la terza giornata di Evolio Expo

BARI - Si è conclusa con una grande affluenza di gente la prima edizione di Evolio Expo, fiera internazionale B2B che accoglie in esposizione i produttori di olio Evo del Mediterraneo, un grande evento di Nuova Fiera del Levante, il primo del 2025, in collaborazione con il dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, organizzata da Senaf.Nella terza giornata, l’unica aperta al pubblico, sono stati numerosi gli appuntamenti di approfondimento che si sono susseguiti già dall’apertura alle 10, nei quali è stata centrale l’analisi delle qualità dell’Olio Evo e le modalità per accrescere il suo valore sui mercati italiani ed esteri. Tra gli appuntamenti in programma ci sono stati il talk organizzato da Pugliapromozione e Città dell’Olio dal titolo “Olio, ambiente, paesaggio, identità e turismo", al quale ha partecipato tra i relatori il conduttore televisivo Peppone Calabrese; “L’olio fa la differenza” incontro organizzato da Confcommercio Bari-Bat. Sono stati proposti anche showcooking a cura di Unaprol e Fondazione Evo School, aperti a tutti (anche uno in lingua inglese, per gli stranieri) e dedicati a professionisti del settore.Non sono mancati gli ospiti. Sono intervenuti infatti Stefano Mancuso, neuroscienziato e saggista italiano, docente di Arboricoltura generale ed Etologia vegetale all’Università di Firenze; Michele Monopoli agricoltore di Bitonto e noto sui social per i suoi video virali sugli influencer. Entrambi sono intervenuti in due differenti momenti nei quali si è parlato dell’olivo quale pianta piena di emozioni, condotti da Nicola Prudente (Tinto) conduttore televisivo e radiofonico“Grazie all’impegno di tutti questa manifestazione, al suo anno zero, ha creato una particolare attenzione nei confronti dell’olio, come giustamente merita questa eccellenza - ha affermato Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante -. A chiusura di questi tre giorni e dei vari momenti di confronto, il vero messaggio che lancia Evolio Expo è che l’olio Evo rappresenta l’identità della Puglia e noi dobbiamo continuare a valorizzarla, non solo in Italia, ma in tutto il Mondo”.