Grifoni, il cantautore italo americano torna con il nuovo singolo ''Fa male''

Grifoni, l’artista italo-americano dalla voce intensa e dal sound internazionale, è pronto a riconquistare il pubblico con il suo nuovo singolo Fa male, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Scritto e interpretato dallo stesso Grifoni, il brano è stato prodotto da Francesco Arpino e arricchito dalle chitarre elettriche di Beppe Stanco, dando vita a un pop rock dal sapore brit che colpisce fin dal primo ascolto.

Fa male racconta il dolore di un amore finito, ma lo fa con un’energia contagiosa e un ritmo incalzante. Non c’è spazio solo per la malinconia: il brano invita a ballare, a lasciarsi andare, a trasformare il dolore in una spinta per andare avanti.

Dopo il successo dei suoi precedenti singoli, che hanno ottenuto migliaia di ascolti sulle piattaforme digitali e un’ottima accoglienza da parte del pubblico, Grifoni si prepara a un 2025 pieno di novità.

Fa male anticipa infatti il suo primo album, in uscita entro la fine dell’anno. Un progetto che porterà l’artista in giro per l’Italia con una serie di firmacopie e showcase dal vivo, per incontrare i fan e far conoscere la sua musica nel modo più diretto possibile.