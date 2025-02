San Valentino: al Museo archeologico nazionale di Taranto un viaggio attorno a tutti gli amori possibili

TARANTO - Brilla di tutti gli amori possibili il Museo archeologico nazionale di Taranto che in occasione delle date del 14 e 15 febbraio, rispettivamente San Valentino e San Faustino, il primo protettore degli innamorati e il secondo dei solitari o in cerca di amore, prepara, all’interno delle sale espositive, un programma di esperienze tematiche.Nelle antiche civiltà, l’amore e la castità erano temi ricorrenti, espressi attraverso miti, leggende e opere d’arte che ancora oggi ci affascinano e ci interrogano.Gli antichi Greci, ad esempio, non avevano una sola parola per definire l’amore, ma ne utilizzavano diverse, riconoscendo le sue diverse manifestazioni: dall’eros, l’amore passionale, alla philia, l’affetto profondo tra amici, fino all’agape, l’amore spirituale, universale e incondizionato.Attraversando le sale del MArTA, i partecipanti ai percorsi tematici potranno conoscere più da vicino la corrispondenza tra questi concetti e i reperti esposti: dalle statuette votive che rappresentano divinità dell’amore e della fertilità, alle rappresentazioni amorose, opera dei maestri ceramografi apuli, sino ai raffinati gioielli che adornavano le donne della Magna Grecia, testimoni silenziosi di affetti personali e sociali.I percorsi tematici, entrambi previsti per le ore 17.30 del 14 e del 15 febbraio, si chiamano “Amori realizzati e amori perduti” e sono curati dal personale del MArTA.Grazie a queste visite i visitatori del Museo archeologico nazionale di Taranto potranno rivivere i miti più celebri di amori realizzati o infranti e di coloro che vi rinunciarono per scelta, riflettendo su quanto questi temi siano ancora attuali e profondamente umani.Un viaggio nel tempo, ma anche nel cuore degli uomini, che consentirà di scoprire l’arte e i miti da essa rappresentati, sotto una nuova luce, quella dell’amore in tutte le sue forme.L’esperienza, dalla durata di circa un’ora e mezza, è rivolta agli adulti ed è compresa nel costo d’ingresso per il Museo di 10 euro, salvo le gratuità o le riduzioni previste dalla legge e dalle convenzioni.La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata telefonando al numero 099 4532112. Le prenotazioni saranno accettate sino ad esaurimento posti.