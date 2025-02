Harold Pinter al Teatro Kismet di Bari con "Il Calapranzi"

ph_Rosellina Garbo

BARI - Uno dei testi più emblematici di Harold Pinter approda al Teatro Kismet di Bari, nell’adattamento curato dal Teatro Biondo di Palermo. Sabato 15 febbraio alle ore 21 e domenica 16 febbraio alle ore 18 andrà in scena Il Calapranzi, interpretato da Giuseppe Scoditti e Dario Aita, sotto la regia di Roberto Rustioni.

La pièce, rappresentata per la prima volta a Londra nel 1960, segue le vicende di Ben e Gus, due killer confinati in un asfittico seminterrato, in attesa di istruzioni sulla loro prossima vittima. Un misterioso mandante comunica con loro attraverso un montacarichi, il calapranzi appunto. Tra l’autoritarismo nervoso di Ben e la pacata rassegnazione di Gus si sviluppa una tensione surreale che diventa metafora della condizione umana.

“Da tempo avevo il desiderio di lavorare su Harold Pinter – spiega il regista Roberto Rustioni – non solo perché è uno degli scrittori di teatro più affascinanti e stimolanti che un regista possa affrontare, ma soprattutto perché è uno dei pilastri su cui si fonda la poetica della modernità. Insieme a Čechov, Beckett e Joyce, esplora la dimensione misteriosa della condizione umana, mettendo in atto nella sua scrittura il nascosto, il non detto, ciò che non si vede ma che conta più di ogni altra cosa”. Tra echi kafkiani e riflessioni filosofiche, lo spettacolo si configura come una sorta di “varietà” dell’assurdo, nel quale si riflettono le ansie e le incertezze della società contemporanea.

Tra gli interpreti figura anche il barese Giuseppe Scoditti, talento promosso da Teatri di Bari, che ha già debuttato al Teatro Kismet con due spettacoli, 1 e 95 e Paolo Sorrentino vieni devo dirti una cosa, omaggio al regista partenopeo.

Alla replica di domenica 16 febbraio seguirà nel foyer l’incontro Spettatore critico, in cui la compagnia e la direttrice artistica di Teatri di Bari, Teresa Ludovico, dialogheranno con il pubblico. Sarà inoltre presente l’associazione Un panda sulla luna con il suo book corner.

I biglietti della Stagione serale ‘Attraversamenti’ al Teatro Kismet partono da 15 euro e sono acquistabili al botteghino (strada San Giorgio Martire 22F, Bari) e online su Vivaticket.com. Per informazioni, è possibile contattare il numero 335 805 22 11 o inviare una mail a botteghino@teatrokismet.it. Il botteghino è attivo dal martedì al venerdì dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00, nonché due ore prima dello spettacolo.

La Stagione 2024-25 è organizzata dal TRIC Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.