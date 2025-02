Il Carnevale di Manfredonia 'si fa in quattro'

MANFREDONIA - Come anticipato nel corso della conferenza stampa dello scorso 17 gennaio, l’Amministrazione comunale, cui fa capo l’organizzazione della manifestazione, ha nelle scorse ore definito formalmente le date e gli orari di partenza delle Gran Parate delle Meraviglie, dei gruppi mascherati e dei carri allegorici, eventi clou della Edizione 2025 del Carnevale di Manfredonia.Novità per quest’anno è l’introduzione di una terza sfilata che si terrà domenica 23 febbraio, oltre a quelli di domenica 2 marzo e di sabato 8 marzo, quest’ultima preludio della magica Notte Colorata che nella città in riva al golfo da parecchi anni caratterizza il sabato prima della Pentolaccia.Martedì 4 Marzo, invece, in occasione del Lucio Dalla Day, Golden Night con esibizione dedicata per le scuole della Sfilata delle Meraviglie e per i Gruppi Mascherati.Domenica 23 febbraio ore 10Domenica 02 Marzo ore 17Martedì 04 Marzo ore 18 (Golden Night)Sabato 08 marzo ore 18 (Notte Colorata)“Come amministrazione crediamo fortemente - ha commentato Francesco Schiavone, assessore al Turismo e ai grandi eventi - che la kermesse carnevalesca possa offrire un impulso all’economia della città, all’interno di un quadro più ampio di programmazione di leve e iniziative che possano dare nuovo slancio all’economia e al turismo della nostra Città. L’introduzione di una terza sfilata unitamente al nutrito programma di eventi collaterali, sia nei giorni interessati dalle parate sia nelle altre giornate, vanno intesi con una doppia valenza: allunghiamo il periodo del Carnevale affinché cittadini e turisti possano da un lato meglio apprezzare la parte artistica e creativa dell’evento grazie alle Meraviglie, ai Gruppi Mascherati e ai Carri Allegorici e, dall’altro, affinché si valorizzi al meglio la permanenza in città per tutte le giornate in programma e poter ammirare il nostro patrimonio storico-culturale e, perché no, avere un po’ di piacevole relax nelle tante attività di ristorazione e ricreative del nostro tessuto economico”.Inizia quindi a delinearsi con precisione il programma del Carnevale di Manfredonia numero 71. Fissate le date fondamentali, infatti, seguiranno i dettagli anche delle numerose manifestazioni collaterali che caratterizzeranno le settimane carnevalesche. Si sta lavorando alacremente per offrire un prodotto di alto livello artistico ma anche turistico e di promozione del territorio.