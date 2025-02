Il Carnevale di Putignano fa il bis: bagno di folla anche per la seconda sfilata

LA SFILATA DEI SAPORI



Nella giornata di oggi, il Carnevale di Putignano ha suggellato l’imprescindibile binomio con la tradizione gastronomica e le tipicità del territorio, tra cui la Mozzarella DOP Gioia del Colle, con il format della Sfilata dei Sapori: oltre 70 partecipanti alle 4 Masterclass di degustazione a cura di Caseificio Artigiana, condotte dal maestro assaggiatore Antonio Fracchiolla, accompagnato da tecnologi alimentari ed esperti del settore, che hanno guidato i presenti all’assaggio di formaggi selezionati, che variano a seconda della tematica trattata, e all'abbinamento con vini selezionati per esaltarne le caratteristiche organolettiche.



In Piazza Teatro, gli stand di aziende locali che rappresentano le eccellenze del territorio: Ascom Putignano (panini con salsiccia, bombette e fegatini, panzerotti); Caseificio Artigiana (panino con la pluripremiata burrata); Casa dei Salumi e Formaggi (baccalà fritto); Casa Vinicola Coppi (selezione di vini); Savè Pizzeria (fritti e vin brulè); Tipica Sapori Pugliesi (spaghetti all’assassina e caciocavallo alla brace). Mentre, nel chiostro comunale, in occasione del 3° Concorso di Gelateria a cura di AIG Puglia (Associazione Italiana Gelatieri), 18 maestri gelatieri hanno presentato alla giuria le loro creazioni per aggiudicarsi il primo premio.



Prossimi appuntamenti all’insegna della ritualità e della tradizione gli eventi promossi dall’Accademia delle Corna: si parte mercoledì 26 febbraio alle 18,00 con la presentazione del volume “Il Dono dell’Amore” di Raffaele Nigro (Teatro Comunale) e l’incontro tra Accademia delle Corna e i Cucibocca di Montescaglioso (MT), presso il Museo Civico alle 21.00. Ma l’attesa è tutta per giovedì 27 febbraio quando sin dall’alba nel chiostro comunale si radunerà l’Accademia dei Cornuti per la colazione e l’elezione del “Gran cornuto dell’anno”, protagonista dell’intera giornata e fino a sera per il tradizionale “Corneo”, il corteo dei cornuti, l’ammasso e il taglio delle corna nella storica Piazza Plebiscito, mentre tornerà “Carnevale N’de Jos’r” nel centro storico, e i concerti dell’ultimo giovedì di Carnevale sui due palchi Palco del Folle e Palco delle Onde. Il Carnevale di Putignano dà così avvio alla settimana grassa: da giovedì 27 febbraio a martedì 4 marzo, oltre 40 appuntamenti e due giornate principali per accompagnare verso la fine di questa ricca e intensa 631ª edizione.







Il Carnevale di Putignano è organizzato dalla Fondazione Carnevale di Putignano. É promosso e sostenuto da Città di Putignano, Regione Puglia e Ministero della Cultura - Direzione Spettacolo.

gli imprenditori locali sostenitori della Fondazione: Artigiana Caseificio, De Robertis & Figli SpA, Fratelli pugliese, Effedi S.r.l., Guarnieri carni, Joker imballaggi S.r.l., Querceta, Caseificio Palazzo, Tekline, TMI S.r.l., Troilo S.r.l., Ventrella Legnami, Vinella S.r.l., Webidoo.

le collaborazioni: Aeroporti di Puglia, Notte della Taranta, Grotte di Castellana, Poste Italiane.

i media partner: Babel agency, Radio Norba, Telenorba, Tlon.

i partner tecnici: Do it yourself, Fono Vi.Pi., Park for fun, Pasqualino gourmet, Puglia Allestimenti, Terrecarsiche, Trullando, Turnè.

gli sponsor: BCC Putignano, Murgella – Caseificio Palazzo, Rossotono, Woom, Elsea, Escolight, Lademata, Longo Euroservice, Techno Lab Energy Srl.

PUTIGNANO - Superate le 25.000 presenze per la seconda giornata principale del Carnevale di Putignano, che continua a stupire residenti e turisti per i suoi capolavori in cartapesta, i colori e la festa sul tema della “sovversione”, che caratterizza questa 631ª edizione.In tantissimi si sono riversati nel circuito sin dal mattino di ieri grazie ai grandi carri in cartapesta, l’esibizione itinerante dei propagginanti, le aree food, i palchi di Piazza Principe di Piemonte, Largo Porta Nuova e Largo Barsento, il videomapping e le 4 installazioni immersive. Suggestiva la seconda sfilata dei carri, dei gruppi e delle maschere di carattere con l’animazione del dopo sfilata e il debutto, per le vie, piazze e bassi del centro storico, di “Carnevale N’de Jos’r”, giunto alla 18ª edizione.Un successo, soprattutto per le nuove generazioni, i concerti di Urban Legend sul Palco del Boom in piazza Principe di Piemonte, in particolare del rapper Nitro, che nonostante la sua giovane età, è ormai un veterano a tutti gli effetti della scena rap italiana. Altro successo di ieri sera l’attesissimo concerto dei Pop X, un progetto nato dalla collaborazione tra Walter Biondani e Davide Panizza nel 2005 a cui si sono aggiunti anche Niccolò, Luca, Pietro, Laura e Andrea per la parte audiovisiva: il gruppo è diventato negli anni uno dei punti di riferimento del fenomeno it-pop, mantenendo sempre una forte vena elettronica.