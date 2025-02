Il ciclone Kolo Muani trascina la Juve al quarto posto

Juventus fb

COMO - La Juventus continua a volare sulle ali di Randal Kolo Muani, sempre più decisivo nella corsa Champions. L’attaccante francese, dopo le reti pesantissime contro Napoli ed Empoli, firma una nuova doppietta contro il Como, diventando il primo bianconero nell’era dei tre punti a segnare per tre gare consecutive. Il suo contributo regala alla squadra di Thiago Motta il secondo successo di fila e, almeno per 48 ore, il ritorno al quarto posto in classifica.Primo tempo: equilibrio e botta e rispostaIl Como parte forte e gioca meglio nella prima frazione, ma spreca troppo. La Juve, invece, è cinica e colpisce al momento giusto. Al 34’, su un calcio d’angolo a favore dei padroni di casa, Weah recupera palla e serve Nico Gonzalez. L’argentino imbuca perfettamente per Kolo Muani, che brucia Dossena e fulmina Butez con un destro sotto l’incrocio.La reazione del Como è immediata. Proprio allo scadere del primo tempo, sugli sviluppi di un corner, Koopmeiners scivola e regala il pallone a Cutrone, che mette un cross perfetto per Diao. L’attaccante colpisce di testa con precisione e insacca sotto la traversa per l’1-1.Ripresa: dominio Como, decide un episodioNella ripresa, la squadra di Fabregas continua a tenere il pallino del gioco, mentre la Juve fatica a ripartire. Thiago Motta prova a dare una scossa con un doppio cambio a centrocampo: fuori Koopmeiners e Locatelli, dentro Douglas Luiz e Thuram. Tuttavia, le sostituzioni non incidono e il tecnico italo-brasiliano lascia clamorosamente in panchina Dusan Vlahovic per tutta la gara.La partita sembra destinata a chiudersi in parità, ma all’83’ arriva l’episodio chiave: su un cross da punizione, il portiere Butez esce male e travolge Gatti in area. L’arbitro non ha dubbi e assegna il rigore. Dal dischetto Kolo Muani è glaciale e sigla il definitivo 2-1, regalando alla Juve tre punti fondamentali.Grazie a questa vittoria, i bianconeri scavalcano momentaneamente Lazio e Fiorentina, portandosi a +1 sulle inseguitrici. Il Como, invece, resta pericolosamente vicino alla zona retrocessione, con solo due punti di margine sul Parma terz’ultimo.