Il Comune di Bari è salvo: nessun scioglimento per infiltrazioni mafiose

BARI - Dopo mesi di grande tensione e incertezza, l’amministrazione comunale di Bari può finalmente tirare un sospiro di sollievo: il Comune non verrà sciolto per infiltrazioni mafiose. La decisione, presa dal Ministero dell’Interno, è stata confermata in sede di Consiglio dei ministri, dove non è stata portata avanti la proposta di scioglimento.Un procedimento lungo e delicatoLa vicenda ebbe inizio a marzo, quando furono avviate una serie di ispezioni da parte della Prefettura e l’insediamento di una commissione nominata dal Viminale, con l’obiettivo di indagare su possibili infiltrazioni mafiose nell’amministrazione comunale. La notizia dell’imminente scioglimento aveva tenuto con il fiato sospeso non solo gli amministratori, ma anche i cittadini, timorosi delle ripercussioni sui servizi e sulla gestione della città.Sanzioni individuali e commissariamento di aziendeNonostante il Comune di Bari sia salvo, il provvedimento del Ministero dell’Interno non passa inosservato sulle responsabilità individuali. Infatti, sono previste “sanzioni individuali” per dipendenti e dirigenti comunali che, in relazione ai loro rapporti con persone ritenute vicine alla criminalità organizzata, saranno ritenuti responsabili di comportamenti inappropriati. Tale misura intende agire sul singolo, senza penalizzare l’ente nel suo complesso.Oltre all’AMTAB, altre due aziende comunali saranno commissariate, in una mossa volta a rafforzare i controlli interni e garantire una gestione trasparente ed efficiente. Questa decisione mira a prevenire future infiltrazioni e a ripristinare la fiducia dei cittadini nella gestione degli enti locali.Una decisione accolta con sollievo, ma con impegni per il futuroLa scelta di non sciogliere il Comune di Bari è stata accolta con sollievo da molte fasce della comunità, che temevano un impatto negativo sui servizi essenziali e sulla stabilità dell’amministrazione locale. Tuttavia, la vicenda evidenzia la necessità di un rinnovato impegno nella gestione e nel controllo interno, per evitare che comportamenti illeciti possano nuovamente mettere in crisi la trasparenza dell’ente.Le autorità hanno ribadito che, sebbene l’ente resti intatto, non si tratterà di un “salto di qualità” automatico: è fondamentale che si operi un cambiamento reale nelle prassi gestionali e che vengano applicate sanzioni mirate, affinché ogni forma di infiltrazione venga definitivamente debellata.In conclusione, la decisione del Ministero dell’Interno rappresenta un importante segnale di stabilità per il Comune di Bari, ma anche un monito per tutti gli enti pubblici affinché la legalità e la trasparenza restino pilastri imprescindibili della gestione amministrativa.