Il Foggia batte l’Avellino 1-0 allo Zaccheria: decisivo Vezzoni

FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia conquista tre punti importanti nella ventiseiesima giornata del girone C di Serie C, superando l’Avellino per 1-0 allo stadio “Pino Zaccheria”. La rete decisiva porta la firma di Vezzoni, che al 38’ del primo tempo ha insaccato di testa su assist di Felicioli.

Primo tempo equilibrato, poi il guizzo di Vezzoni

La partita inizia con un’occasione per i padroni di casa: al 3’ Tascone va vicino al gol con un tentativo che sfiora la rete. La risposta del Foggia arriva al 29’ con Emmausso, che calcia di destro ma senza inquadrare lo specchio della porta. L’Avellino si rende pericoloso al 31’ con Patierno, che sfiora il vantaggio per gli ospiti.

Al 38’ il Foggia passa in vantaggio: Felicioli pennella un cross preciso per Vezzoni, che di testa batte il portiere avversario, regalando ai rossoneri l’1-0. Gli ospiti provano a reagire e al 44’ Palumbo va vicino al pareggio, ma senza successo.

Ripresa movimentata: pali, occasioni e tre espulsioni

Il secondo tempo si apre con una buona occasione per l’Avellino: al 6’ Enrici non riesce a concretizzare un’ottima chance. Al 13’ Panico colpisce il palo con un destro insidioso, sfiorando il pari. Il Foggia prova a chiudere il match e al 16’ Emmausso spreca un’ottima opportunità, mentre al 21’ Tascone per un soffio non trova il gol del raddoppio.

L’Avellino continua a premere e al 27’ Enrici, di testa, non riesce a indirizzare la palla in rete. Nel recupero il match si accende ulteriormente: al 91’ l’allenatore del Foggia, Luciano Zauri, viene espulso per proteste. Al 96’ è la volta di Tascone e Tribuzzi, entrambi allontanati dall’arbitro per reciproche scorrettezze. Al 99’ Kiyine su punizione sfiora il raddoppio, ma il risultato resta invariato.

Classifica: Foggia risale, Avellino frenato

Grazie a questa vittoria, il Foggia sale a quota 32 punti, agganciando l’Altamura al dodicesimo posto in classifica. L’Avellino, invece, resta fermo a 46 punti, condividendo la terza posizione con il Benevento. Una battuta d’arresto che complica il cammino degli irpini verso la vetta, mentre i pugliesi tornano a sperare in una risalita nella zona playoff.