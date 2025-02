Il Gal Sud Est Barese promuove un ciclo di convegni per sensibilizzare le imprese nella lotta alla xylella fastidiosa

Il 13 marzo il nuovo appuntamento al Castello di Bitritto





BITRITTO (BA) - Il GAL Sud Est Barese con il supporto delle Amministrazioni Comunali di Polignano a Mare e di Bitritto ha avviato una serie di iniziative informative sul tema della Xylella fastidiosa. Gli eventi rientrano nel programma di formazione sulla qualità e sicurezza delle filiere agroalimentari promosso dal GAL con il Piano di Azione Locale 2014-2022.





L'obiettivo dei convegni è sensibilizzare le imprese olivicole del sud est barese sulle ultime novità scoperte sul fronte della ricerca scientifica con un focus sulle varietà resistenti al patogeno. Il primo evento è andato in scena lo scorso 28 gennaio a Polignano a Mare mentre il prossimo appuntamento è in programma giovedì 13 marzo 2025 a Bitritto nella Sala Convegni del Castello.





L'evento di Bitritto, organizzato dal GAL con il supporto dell'Assessorato all'Agricoltura del Comune di Bitritto, prevede l'intervento di diverse rappresentanze del mondo scientifico ed universitario al fine di aggiornare il territorio sull'avanzamento della ricerca degli ultimi anni.





Tra gli interventi attesi si evidenzia quello della prof.ssa Cinzia Montemurro dell'Università degli Studi di Bari che interverrà con una relazione su approcci integrati per il miglioramento genetico, la selezione e l’ottenimento di materiali vegetali resistenti alla Xylella fastidiosa studiati nell’ambito del progetto RIGENERA.





Prevista inoltre la relazione della dott.ssa Maria Saponari dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CRN, con una relazione sull'evoluzione del quadro fitosanitario e delle potenzialità delle risorse genetiche nelle strategie di lotta alla Xylella studiato e della dott.ssa Elena Santilli del Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura del CREA con un intervento sulle nuove prospettive di sviluppo per l’olivicoltura italiana attraverso la valorizzazione della biodiversità e la selezione di materiale genetico d’olivo tollerante a Xylella fastidiosa e azioni mirate a prevenire il possibile impatto sulla viticoltura studiato nell’ambito del progetto NOVIXGEN.





Atteso anche l’intervento dell'Osservatorio Fitosanitario di Regione Puglia con una relazione del dott. Salvatore Infantino, Dirigente sulle misure realizzate dalla Regione per sostenere la ricerca ed il trasferimento di innovazioni in ambito fitosanitario.





L'obiettivo dell’iniziativa è dunque offrire agli olivicoltori un approfondimento aggiornato sulle tematiche legate alla Xylella, con particolare attenzione alle nuove cultivar e agli strumenti messi in campo dal Piano Straordinario per la Rigenerazione Olivicola della Regione Puglia per ripristinare il patrimonio olivicolo.





Commenta il Sindaco di Bitritto Giuseppe Giulitto: "La filiera olivicola è una delle eccellenze produttive del nostro territorio e per questo abbiamo deciso di sostenere l'iniziativa del GAL e fornire alle nostre imprese le ultime novità e strategie sull'argomento. Anche perché, nonostante oggi la Xylella prosegua la sua avanzata, il fronte della ricerca ha acquisito nuove conoscenze e studi innovativi. Al contempo la Regione si è dotata di un vero e proprio piano di rigenerazione olivicola a cui l'amministrazione comunale ha il dovere di guardare".





Aggiunge il Presidente del GAL Pasquale Redavid: "Il GAL continua a sostenere la formazione delle imprese agricole e agroalimentari coinvolgendo prestigiosi partner scientifici come l’Università di Bari, il CNR ed il CREA e rafforzando la sua missione di agente di sviluppo locale. Sulla Xylella che ormai non coinvolge più solo l’Ulivo ma anche altre cultivar siamo pronti a sostenere sempre più iniziative di formazione e sensibilizzazione".





La partecipazione attiva degli olivicoltori a questi incontri è dunque fondamentale per garantire una diffusione capillare delle informazioni e per promuovere l'adozione di pratiche agricole innovative e sostenibili, indispensabili nella lotta contro la Xylella fastidiosa e nella salvaguardia del patrimonio olivicolo pugliese.





L’appuntamento è per il 13 marzo alle ore 18:00 presso la Sala Convegni del Castello di Bitritto.