Il Lecce acquista l' attaccante ivoriano Konan Ignace Jocelyn N' Dri svincolato dall' OH Leuven

N’ Dri ha già debuttato nel Lecce contro il Bologna al “Via del Mare” subentrando al 44’ del secondo tempo a Pierotti nella ventiquattresima giornata di Serie A. Potrebbe giocare dall’ inizio domenica 16 febbraio alle 15 contro il Monza all’ “U-Power Stadium”. Sarà un rinforzo importante per l’ allenatore Marco Giampaolo e per il Lecce nella corsa verso la salvezza. Nella sua carriera ha giocato nell’ OH Leuven, nel Kas Eupen e nell’ Aspire FD. E’ alto 1,74 metri, molto veloce in fase di copertura e nell’ organizzazione del gioco, abbastanza preciso nelle conclusioni di destro da fuori area.

- Il Lecce ha acquistato l’ attaccante ivoriano Konan Ignace Jocelyn N’ Dri di 24 anni a titolo definitivo svincolato dall’ OH Leuven. Il calciatore ha firmato con i salentini fino al 30 giugno 2028. In questa stagione N’ Dri ha disputato 27 partite e realizzato 4 gol con l’ OH Leuven nella Serie A del Belgio.