Il Lecce ingaggia Elijah Scott: rinforzo per la difesa

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha ufficializzato l’acquisto del giovane difensore tedesco Elijah Scott, 19 anni, a titolo definitivo dopo essersi svincolato dallo Stoccarda. Il giocatore ha firmato un contratto con i salentini fino al 30 giugno 2028.

Il percorso di Scott

In questa stagione, Scott ha disputato 30 partite nella squadra giovanile dello Stoccarda, segnando 2 reti. Il difensore ha militato nelle categorie Under 19 e Under 17 dello Stoccarda, oltre ad aver giocato con il Sonnenh nelle giovanili e nell’Under 17. Inoltre, ha collezionato due presenze da titolare con la Germania Under 18, confermando il suo talento a livello internazionale.

Debutto imminente?

Scott potrebbe fare il suo esordio con la maglia del Lecce domenica 16 febbraio alle 15 contro il Monza, all'“U-Power Stadium”, nella venticinquesima giornata di Serie A. Il giovane difensore rappresenta un importante rinforzo per l’allenatore Marco Giampaolo e per la retroguardia del Lecce, impegnata nella lotta per la salvezza.