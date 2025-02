Serie C, Girone C: Il Monopoli cade in casa contro il Catania (1-2)

FRANCESCO LOIACONO - Nel match valido per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C, il Monopoli subisce una sconfitta casalinga per 1-2 contro il Catania allo stadio "Veneziani". Un risultato che tiene ancora aperta la corsa ai vertici della classifica.

Primo tempo

La partita si sblocca subito al 3’, quando il Catania trova il vantaggio grazie a De Paoli: l’attaccante siciliano batte il portiere avversario con un preciso tocco di destro in diagonale. Al 15’ gli ospiti sfiorano il raddoppio con un pericoloso tentativo di Di Tacchio. Il Monopoli reagisce al 26’ con Viteritti, che per poco non riesce a centrare il bersaglio grosso.

Secondo tempo

La ripresa inizia con il pareggio dei pugliesi all’8’: Grandolfo sfrutta un perfetto assist di Falzerano e insacca con un rasoterra di sinistro a porta vuota. Il Monopoli continua a spingere e al 14’ Falzerano prova la conclusione di destro, senza però trovare lo specchio della porta. Al 19’ Bruschi va vicino al gol, ma la sua conclusione non si concretizza.

Il Catania torna a rendersi pericoloso al 33’ con Anastasio, che sfiora la rete con una conclusione insidiosa. Il gol decisivo arriva al 41’: Corallo segna di testa su un preciso cross di Anastasio, riportando avanti i siciliani. La situazione si complica ulteriormente per il Monopoli al 44’, quando De Risio viene espulso per un fallo su Corallo, lasciando i pugliesi in dieci uomini.

Classifica

Nonostante la sconfitta, il Monopoli mantiene il primo posto in classifica con 48 punti, in coabitazione con il Cerignola. Il Catania, invece, sale a quota 38 punti, agganciando il Trapani al settimo posto.

Il prossimo turno sarà cruciale per entrambe le squadre, con il Monopoli chiamato a reagire per difendere il primato e il Catania intenzionato a consolidare la propria posizione in zona playoff.