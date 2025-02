Il nuovo rondò tra via Capruzzi e via Giulio Petroni: problemi di viabilità e traffico

BARI - La recente apertura della rotatoria tra via Capruzzi e via Giulio Petroni, pensata per migliorare il flusso veicolare verso il nuovo terminal bus di Bari, ha già evidenziato alcune criticità. Le corsie risultano troppo strette, rendendo difficile la circolazione soprattutto nei momenti di punta, quando più autobus si trovano a incrociarsi nello stesso spazio. Questa situazione genera code e rallentamenti, ostacolando la fluidità del traffico.

Le prime osservazioni confermano che il problema non è solo legato alla dimensione della rotatoria. La scelta progettuale di allargare i marciapiedi laterali su via Capruzzi e sul lato destro di via Giulio Petroni ha ridotto lo spazio disponibile per le corsie di ingresso. Inoltre, la presenza di numerosi attraversamenti pedonali a raso davanti alla stazione centrale contribuisce a bloccare il traffico in maniera significativa.

Il risultato è che, quando due autobus di grandi dimensioni si trovano contemporaneamente nella rotatoria o quando il semaforo del sottopassaggio è rosso e si formano code, il traffico viene paralizzato in tutte le direzioni. Questa situazione causa forti disagi sia agli automobilisti che ai residenti della zona.

La rotatoria era stata progettata per agevolare il nuovo terminal bus del gruppo FS, situato nelle aree dismesse della stazione e previsto in apertura per aprile. Tuttavia, i primi riscontri fanno temere che la situazione possa addirittura peggiorare rispetto a quando gli autobus sostavano direttamente su via Capruzzi.

Alla luce di queste problematiche, sarà fondamentale valutare possibili interventi correttivi per garantire una circolazione più efficiente e ridurre i disagi causati agli utenti della strada.