Tragedia a Castelguelfo: elicottero precipita nella proprietà del castello, scompare Lorenzo Rovagnati

CASTELGUELFO - Un elicottero è precipitato all'interno della proprietà del Castello di Castelguelfo, maniero medievale appartenente alla famiglia Rovagnati, fondatori dell'azienda di salumi. Nell’incidente hanno perso la vita, uno degli eredi del colosso alimentare, e idel velivolo.

Il velivolo stava decollando: indagini in corso

Rovagnati era solito raggiungere il Castello di Castelguelfo, frazione di Noceto vicino alla via Emilia, quasi ogni mercoledì, partendo in elicottero dalla sua abitazione nel milanese per atterrare nei pressi della struttura.

Le prime informazioni indicano che nella zona era presente una fitta nebbia fin dal pomeriggio, che unita all'oscurità potrebbe aver contribuito alla tragedia. Sembra che l’elicottero stesse decollando quando, forse a seguito di un tentativo di prendere quota non riuscito, abbia cercato di tornare a terra.

Tra gli aspetti da verificare, la presenza di un piano di volo e se la torre di controllo fosse stata avvisata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti. La famiglia Rovagnati è proprietaria, oltre che del Castello di Castelguelfo, anche di diversi appezzamenti di terra nei dintorni della struttura.

L'Agenzia di sicurezza del volo apre un'inchiesta

L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) ha avviato un'inchiesta sull'incidente. Il velivolo coinvolto è un Agusta A109, con marche di registrazione I-CPFL.

Un team investigativo dell’ANSV è stato inviato a Noceto e domani effettuerà un sopralluogo operativo per raccogliere elementi utili alle indagini.