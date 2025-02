Il Sistema camerale con Isnart protagonisti a BTM 2025: strategie e competenze per il futuro del turismo italiano

BARI – La partecipazione di ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) alla BTM 2025 - 26 al 28 febbraio- è stata centrata sulle strategie e sugli strumenti messi a disposizione dal Sistema Camerale per supportare la crescita della filiera e la qualificazione delle destinazioni turistiche.ISNART ha dedicato il proprio spazio espositivo alla Tourism Lab Academy, nata nel 2024 dal partneriato ISNART-Unioncamere con Universitas Mercatorum, presso il quale le imprese della filiera turistica, a partire dagli espositori della fiera, hanno potuto attingere informazioni circa le novità della seconda edizione, che avrà inizio nel mese di marzo. Opportunità senza costi per le imprese, la TLA offrirà formazione di livello accademico di livello, flessibile e accessibile, affrontando su due annualità delle tematiche necessarie e pronte all’uso, per affrontare i cambi sempre più veloci del mercato turistico: intelligenza artificiale, accoglienza professionale, budgeting e controllo di gestione dei costi, efficienza energetica, etc. La prima edizione si è conclusa con più di 300 immatricolati provenienti da 16 regioni, una media di 40 partecipanti per ciascuna delle 10 sessioni in sincrono erogate e con un 20% di partecipanti che completato il percorso formativo per l’ottenimento del certificato di frequenza. Dal continuo dialogo con i partecipanti della scorsa edizione e dal confronto strutturato nel tempo da ISNART e dalle Camere di commercio con le imprese, da cui è emersa ancora la necessità di formazione e aggiornamento, è nata la seconda edizione della TLA.Delle opportunità della Tourism Lab Academy si è parlato anche nel panel del 26 febbraio organizzato da FederTerziario, centrato sullo sviluppo delle competenze e conoscenze degli imprenditori della filiera, a cui ha preso parte Titty Gentile di Isnart con un intervento dal titolo “Il Mercato del Lavoro nel turismo. Il punto di osservazione privilegiato del Sistema Camerale” nell’ambito della tavola rotonda “Conoscenze e competitività. Nuove prospettive e line di finanziamento per le aziende del settore turistico.”Tra le novità dell’edizione 2025 della Tourism Lab Academy c’è un intero filone dedicato ai funzionari camerali in modo da dotare ogni Camera di commercio della figura di facilitatori di destinazione, ovvero di nuove competenze capaci di leggere e governare la complessità dei fenomeni turistici. Grazie a questa iniziativa le Camere di commercio rafforzeranno le proprie strutture organizzative in modo da esercitare con maggiore efficacia il proprio mandato per lo sviluppo turistico e culturale dei loro territori.L’importanza dell’accrescimento delle competenze del personale camerale è fondamentale per affrontare le sfide sempre più complesse che le Camere di Commercio stanno affrontando in questi anni nell’ambito del turismo. Infatti sono sempre più protagoniste nel supportare comuni e Regioni nella governance turistica e in sistemi complessi come le DMO, in quanto interlocutrici privilegiate con il tessuto economico territoriale.Negli ultimi anni è cresciuto in modo determinante il numero di Camere di commercio che, a livello nazionale, sono impegnate con ruoli di rilievo, nella costituzione e gestione di Destination Management Organization (DMO) e questo grazie al mandato conferito loro dal decreto legislativo 219 del 2016 e alle linee guida di Unioncamere Nazionale, che hanno fatto riconoscere l’importanza degli Enti camerali nel governo delle destinazioni turistiche. Un ruolo riconosciuto anche dalle Regioni che stanno coinvolgendo sempre più le Camere di commercio nelle politiche turistiche locali. Anche la Camera di commercio di Lecce è annoverabile tra queste, vista la proattività con cui abbiamo risposto alla chiamata dell’Assessorato al Turismo della Regione Puglia, fortemente impegnata nel progetto Puglia Destination Go. L’obiettivo che ci siamo proposti è creare le condizioni per la creazione della DMO Salento, grazie all’assistenza tecnica che Isnart ci sta assicurando, per poter avere le carte in regola e le competenze necessarie a sviluppare una destinazione realmente data driven. – ha dichiarato Mario Vadrucci, Vice Presidente Unioncamere e Presidente della Camera di commercio di Lecce all’interno del panel “Dalla motivazione al ricordo della vacanza: il turista e i dati che produce, protagonisti della strategia delle destinazioni pugliesi” organizzato da Isnart il 28 febbraio L’incontro ha visto la partecipazione di Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo della Regione Puglia, la moderazione a cura di Pierfelice Rosato Professore associato di Economia e Gestione delle Imprese - Università degli Studi di Bari e la presentazione dei dati del turismo in Puglia a cura di Cristina Proserpio, Project Manager di Isnart. L’evento si è focalizzato sulle azioni messe in campo per rafforzare l’attrattività turistica della Puglia e per costruire DMO per un miglioramento della strutturazione dell’offerta turistica regionale.La partecipazione di ISNART a BTM 2025 ha confermato l’impegno dell’Istituto e del Sistema Camerale nel promuovere un turismo qualificato e competitivo, attraverso formazione, ricerca e strategie di sviluppo territoriale.Elena Puliti+39 3396979453