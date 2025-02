L’undicesima edizione di “Bitonto Cortili Aperti” si svolgerà il 24 e 25 maggio prossimi

Lo staff organizzativo sta già mettendo a punto il programma e gli eventi collegati. Si è tenuto un primo incontro di preparazione nella “Sala degli Specchi” del Comune a cui hanno partecipato insieme a Lucia Achille, organizzatrice dell’evento, il sindaco Francesco Paolo Ricci, gli assessori Dalila Cariello (turismo) e Christian Farella (pubblica istruzione), la delegata regionale dell’Adsi, Elvira Caputi Jambrenghi e i rappresentanti delle scuole bitontine che hanno un ruolo importante e operativo nella preparazione degli studenti che saranno i “novelli ciceroni”. Anche per questa edizione, che si svolgerà in concomitanza con la festa patronale, saranno circa 60 i luoghi incantevoli da poter visitare tra palazzi antichi, chiese, monumenti, cortili da scoprire e riscoprire che costituiscono il cuore dell’immenso patrimonio artistico e culturale della città.





"Quest’anno abbiamo deciso di rivolgere l’attenzione al periodo rinascimentale che, a Bitonto, ha diverse testimonianze di bellezze architettoniche ricche di fascino – sottolinea Lucia Achille, organizzatrice della manifestazione -. In un decennio di attività abbiamo proposto un percorso sempre più interessante e variegato. Sarà così anche in questa 11^ edizione sul piano dell’offerta dei luoghi proposti. Ci stiamo confrontando con il Comune e le scuole che da sempre svolgono il prezioso compito di formare gli studenti, le nostre “sentinelle della bellezza”. È altresì essenziale avere la generosa disponibilità dei proprietari delle dimore storiche".



Per l’undicesima edizione di “Bitonto Corti Aperti” hanno rinnovato la loro adesione e partecipazione il Liceo Classico “C. Sylos”, l’Istituto Tecnico Economico “Vitale Giordano”, l’I.S.S. “Volta-De Gemmis”, il Liceo Scientifico-Artistico “Galileo Galilei”, l’I.C. “Sylos”, l’I.C. “Modugno – Rutigliano-Rogadeo”, I.C.“Cassano-De Renzio”, l’I.C. “Caiati-DonTonino Bello” di Palombaio-Mariotto e il Benjamin Franklin Institute.



Al primo incontro operativo è intervenuto anche il presidente uscente dell’Adsi - Puglia, Piero Consiglio che è stato il promotore di “Bitonto Cortili Aperti”: "Questo evento ha contribuito, e contribuisce, a valorizzare il patrimonio artistico e storico di Bitonto, soggetto propulsore di una diversa visione della nostra realtà per uno sviluppo sostenibile. E’ fondamentale coinvolgere e preparare i giovani per far germogliare il seme della cultura e riscoprire siti e luoghi di eccezionale portata storica".



Ci saranno anche ulteriori novità per esaltare le testimonianze del nostro Rinascimento, oltre a momenti teatrali e musicali che accompagneranno i visitatori durante il loro percorso.



"Il Comune sta lavorando insieme all’intero staff e alle scuole per supportare nel miglior modo possibile la messa a punto e la buona riuscita della manifestazione – hanno dichiarato gli assessori Cariello e Farella -. “Bitonto Cortili Aperti” è diventato ormai un punto di riferimento per far conoscere e apprezzare le nostre bellezze artistiche, grazie soprattutto al certosino lavoro degli organizzatori e all’impegno degli studenti e dei loro insegnanti. E’ un’occasione importante per la città che continua a dare segnali di crescita, favorendo lo sviluppo del turismo".

BITONTO - L’undicesima edizione di “Bitonto Cortili Aperti” si svolgerà il 24 e 25 maggio prossimi, un evento che continua a dare lustro all'intera comunità, organizzato dall’A.D.S.I. Puglia con il sostegno del Comune di Bitonto. Il grande museo all’aperto della città, ricco di storia e di arte, accoglierà come sempre, migliaia di visitatori e turisti per un importante momento culturale inserito nella Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane che da anni promuove, con un'intensa attività culturale, la conservazione, la valorizzazione e la corretta gestione delle dimore storiche.