Importante risultato raggiunto dalla Struttura Complessa di Ematologia Ospedaliera del Policlinico di Foggia per il Programma Trapianti di cellule staminali emopoietiche

FOGGIA - Dopo aver ottenuto il 10 dicembre 2024 il rinnovo dell’accreditamento nazionale dal Centro Nazionale Trapianti, la Struttura Complessa di Ematologia Ospedaliera del Policlinico di Foggia, diretta dalla Dott.ssa Lorella Melillo, in data 13 gennaio 2025 è stato per la prima volta formalmente accreditato dal JACIE – Joint Accreditation Committee ISCT/EBMT per il trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) autologhe nel paziente adulto, per il prelievo di CSE periferiche e per la processazione, conservazione e distribuzione di CSE. All’accreditamento nazionale si è aggiunto, quindi, il sistema di accreditamento internazionale JACIE.JACIE è un accreditamento tecnico-professionale volontario per il trapianto autologo e allogenico e obbligatorio per il trattamento CAR T che ha come oggetto il percorso di trapianto di CSE, dalla donazione al follow-up del trapiantato, rilasciato a seguito di verifica da parte di una commissione internazionale composta da professionisti del settore. E’ finalizzato a promuovere la qualità nelle cure dei pazienti trapiantati e a definire i criteri di qualità che i laboratori di manipolazione cellulare devono ottemperare. Il livello JACIE 8, il massimo a ora previsto, è condizione irrinunciabile per poter accedere oltre che ai programmi CAR-T alle terapie innovative per la cura di alcune patologie ematologiche, usando le cellule immunitarie del paziente. Il trapianto di CSE è ritenuto tra le procedure più complesse in medicina. Per questo, in Italia, i programmi di trapianto di CSE rispondono a stringenti normative del Ministero della Salute su indicazioni del Centro Nazionale Trapianti e del Centro Nazionale Sangue per le rispettive competenze.La Commissione Ispettrice verificherà ogni quattro anni che i requisiti siano validi e che il Centro sia costantemente aggiornato, valutando la globalità del percorso di cura basato sulle necessità del paziente, la conformità delle procedure applicate e la sicurezza delle tecnologie usate.Il Programma Trapianti di CSE nell’adulto del Policlinico di Foggia, diretto dalla Dr.ssa Lorella Melillo, è una struttura funzionale che unisce le competenze della Unità Clinica di Ematologia e della Unità Aferetica del Centro Immunotrasfusionale diretto dal Dott. Tommaso Granato. Responsabili rispettivamente della Unità Clinica Trapianti e del Sistema Qualità sono la Dott.ssa Lucia Ciuffreda e il Dott. Rosario Cammarota.“L’accreditamento JACIE – CNT e il successivo mantenimento - ha sottolineato la Dott.ssa Melillo- è l’obiettivo principale che ogni Programma Trapianti è tenuto a raggiungere per garantire la qualità della prestazione offerta al paziente ematologico. Il primo accreditamento del Centro Trapianti Adulti dell’Ematologia di Foggia a livello degli standard CNT è stato ottenuto nel 2017 e da allora è sempre stato rinnovato grazie all’impegno professionale di tutti gli operatori sanitari coinvolti nel percorso e alla sinergia con l’Area Gestione Tecnica del Policlinico.“L’Ematologia di Foggia ha dimostrato la sua competenza riconfermandosi centro di riferimento – ha dichiarato il Direttore Generale facente funzioni Dott.ssa Elisabetta Esposito Il nuovo accreditamento internazionale fa sì che nel Policlinico di Foggia il paziente che affronta un percorso di cura che preveda un trattamento comprendente una qualsiasi forma di terapia cellulare abbia certezza di essere gestito secondo le più avanzate normative e standard qualitativi disponibili”.