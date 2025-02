'Creator_Lab: trasforma la creatività in strategia', a Mesagne partono le attività di Galattica

Spazio alla creatività con il progetto regionale che promuove l'autonomia e la centralità dei giovani sui territori: il workshop per imparare a scrivere e a creare contenuti video per piattaforme social, 7 – 8 – 9 marzo al Lab Creation di Mesagne.





MESAGNE (BR) - Partono le attività formative del Nodo Galattica, organizzato dall’Associazione "Collettivo MusicArte" nell’ambito della gestione realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Mesagne, assessorato alle Politiche Giovanili, il laboratorio si svolgerà venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 marzo 2025 per un tota-le di 17 ore.





Sostenuto dalla Regione Puglia Sezione Politiche Giovanili e di ARTI con l’obiettivo di fornire ai giovani pugliesi informazione e supporto per azioni di animazione territoriale tra pari, all'interno di spazi pubblici già destinati al mondo giovanile, il programma Galattica – Rete Giovani Puglia sul territorio propone il workshop "Creator_Lab: trasforma la creatività in strategia. Crea, coinvolgi e aumenta il tuo pubblico attraverso la scrittura e creazione di contenuti video originali per piattaforme social per uso pubblico o commerciale". Gli eventi formativi saranno a cura di Antonio Tocci, giovane e affermato autore televisivo di numerosi programmi di successo su scala nazionale.





Durante il corso, verranno approfondite le varie tipologie di contenuti video, le caratteristiche delle diverse piattaforme social e le tecniche di scrittura di contenuti. Ampio spazio sarà riservato alle esercitazioni e ai brainstorming con valutazioni finali del lavoro finale effettuate da soggetti terzi. Il corso si soffermerà sulle principali fonti di guadagno di un content creator e sulla capacità di lettura dei dati che consentono di aumentare le performance social. I partecipanti avranno la possibilità di testare uno stile creativo personale, avvalendosi di strumenti utili a sviluppare un metodo innovativo e pratico, con il fine ultimo di acquisire un bagaglio di competenze professionali da sviluppare nel mondo del lavoro.





Per ulteriori informazioni e iscrizioni, contattare l’Associazione al numero 3920060788 oppure inviare una email a: musicarte1999@gmail.com