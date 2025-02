Inaugurazione della "Panchina dell'Amore" presso il Parco Viale Europa di Trinitapoli

TRINITAPOLI - Alcuni scatti di un evento speciale che ha avuto luogo oggi, venerdì 14 febbraio, al Parco Viale Europa (Butterfly), dove è stata inaugurata la "Panchina dell'Amore", un'iniziativa che segna il primo passo di un ambizioso progetto destinato a trasformare questo luogo in un simbolo di Amore.

L'inaugurazione è stata presieduta dal Sindaco Francesco di Feo, accompagnato dall'Assessore alla Cultura e all'Istruzione Giovanni Landriscina, dal Presidente del Consiglio Loredana Lionetti, dall’Assessore Tonia Iodice e dal consigliere comunale Pietro De Angelis. Presenti anche il dirigente scolastico dell’I.I.S.S. Dell’Aquila – Staffa, il prof. Ruggiero Isernia.

Questo evento rappresenta un'iniziativa significativa per la comunità, volta a sensibilizzare e promuovere il valore dell'amore e del rispetto reciproco. La "Panchina dell'Amore" sarà il punto di partenza per ulteriori progetti volti a rendere il Parco Viale Europa un luogo simbolico di aggregazione e condivisione.

L'amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione della cittadinanza e ha sottolineato l'importanza di iniziative come questa per rafforzare il senso di comunità e di appartenenza. Il progetto proseguirà con ulteriori interventi volti a migliorare il parco e renderlo sempre più accogliente per tutti i cittadini.