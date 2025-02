Incendio all'Istituto Secondario Superiore Alpi-Montale di Rutigliano: indagini in corso

RUTIGLIANO - Nella notte tra sabato e domenica, due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per domare un incendio all’Istituto Secondario Superiore Alpi-Montale di Rutigliano, lavorando fino alle prime luci dell’alba per spegnere i roghi e prevenire ulteriori danni alle strutture e agli arredi scolastici.

Le fiamme, appiccate da ignoti che si sono introdotti nell’istituto, hanno danneggiato alcuni ambienti, suscitando preoccupazione nella comunità locale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili di questo gesto inqualificabile.

Il sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano, ha espresso il suo disappunto per l’accaduto, definendo l’incendio "un gesto ignobile" e "un atto vile che condanno con fermezza". Le sue parole riflettono la preoccupazione della comunità per un attacco che non solo ha danneggiato un’istituzione educativa, ma ha anche colpito il senso di sicurezza e di appartenenza degli studenti e dei cittadini.

Le indagini sono ancora in corso, e la speranza è che gli autori di questo atto di vandalismo vengano identificati e puniti. La scuola, intanto, sta valutando i danni subiti e le misure necessarie per garantire la sicurezza e il ritorno alla normalità per studenti e personale.