Continua la raccolta fondi per salvare le imbarcazioni dei Vogatori Remuri Brindisi

BRINDISI - I Vogatori Remuri Brindisi Asd continuano la campagna di crowdfunding online (raccolta fondi) per sostenere le spese di manutenzione delle imbarcazioni storiche sulle quali da anni svolgono le proprie attività in mare. In collaborazione con "Produzioni dal basso", il team ha prolungato il progetto fino a fine marzo 2025 e si appella nuovamente alla comunità per salvare un autentico patrimonio del capoluogo adriatico. Al momento sono stati raccolti più di 5000 euro. Una cifra importante che, però, non è sufficiente. - I Vogatori Remuri Brindisi Asd continuano la campagna di crowdfunding online (raccolta fondi) per sostenere le spese di manutenzione delle imbarcazioni storiche sulle quali da anni svolgono le proprie attività in mare. In collaborazione con "Produzioni dal basso", il team ha prolungato il progetto fino a fine marzo 2025 e si appella nuovamente alla comunità per salvare un autentico patrimonio del capoluogo adriatico. Al momento sono stati raccolti più di 5000 euro. Una cifra importante che, però, non è sufficiente.





"Le lance sono delle bellissime barche in legno intitolate a San Lorenzo e a San Teodoro, i Santi patroni di Brindisi – dicono i Remuri – a causa del passare del tempo, le stesse versano in condizioni difficili. Richiedono importanti lavori di manutenzione che il gruppo dei vogatori brindisini non riesce a gestire in autonomia. Per preservare la bellezza e la tradizione, si è così pensato a una raccolta fondi per provvedere alla manutenzione straordinaria".





Il progetto intitolato "Urgià – sostieni i Vogatori Remuri", caricato sulla piattaforma produzionidalbasso.com, ha quindi consentito all’associazione di raccogliere più della metà dell’importo previsto. Un ottimo risultato figlio della stima di cui i Remuri godono sul territorio non solo per i risultati in ambito sportivo, ma anche per l’impegno dedicato alla salvaguardia della tradizione marinaresca e per lo spirito collaborativo manifestato nei confronti di istituzioni scolastiche e cooperative sociali.





In cambio del contributo dei propri sostenitori, i Remuri offrono varie tipologie di giri in barca a remi. Un’esperienza unica per ammirare il mare da un’altra prospettiva.





Il link per prendere parte alla causa è: www.produzionidalbasso.com/project/urgia-sostieni-i-vogatori-remuri/





Nei prossimi giorni sarà reso noto un punto di raccolta per chi non avesse dimestichezza con il sito internet.