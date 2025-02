Incidente nella notte a Ruffano: 24enne gravemente ferito

LECCE - Un grave incidente stradale ha avuto luogo la scorsa notte sulla strada provinciale Casarano-Ruffano, in Salento. Un giovane di 24 anni, residente a Ruffano, ha perso il controllo della sua Fiat Punto, che ha finito la corsa contro una casa di campagna. L’impatto è stato violento e ha causato al giovane gravi ferite.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto il ragazzo dall’abitacolo dell’auto. Dopo i primi soccorsi, il 24enne è stato trasportato d'urgenza all’ospedale di Casarano, per poi essere trasferito in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce, dove è stato ricoverato per le gravi condizioni. Le sue condizioni restano critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non sono chiare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo, ma le indagini sono in corso. La strada provinciale è stata temporaneamente chiusa per consentire l’intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine.