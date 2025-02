"Yunan" di Ameer Fakher Eldin in Concorso alla Berlinale 2025: girato anche in Puglia

BARI - Il film "Yunan" di Ameer Fakher Eldin, che partecipa in concorso alla 75^ edizione della Berlinale, si prepara a debuttare mercoledì 19 febbraio 2025 con un'anteprima assoluta. Un'opera che ha coinvolto una produzione internazionale, con il sostegno di Apulia Film Commission e della Regione Puglia, che hanno contribuito alla realizzazione del lungometraggio, girato anche in alcune delle località più suggestive della regione.

Le riprese di "Yunan" si sono svolte infatti tra Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini e Spinazzola, territori ricchi di fascino e dal paesaggio mozzafiato che hanno fornito un contesto perfetto per la storia raccontata nel film. La produzione internazionale coinvolge diversi paesi, tra cui Germania, Canada, Italia, Palestina, Qatar, Giordania e Arabia Saudita. A supporto di questo progetto c'è stato anche il Ministero della Cultura italiano e il finanziamento delle risorse POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.

"Yunan" racconta la storia di Munir, un celebre scrittore arabo in esilio, che arriva su una remota isola nel Mare del Nord con l'intenzione di suicidarsi. Deluso dalla sua vita lontano dalla terra natale, dove gli è stato vietato il ritorno, Munir sembra aver perso ogni speranza. Tuttavia, la sua vita prende una piega imprevista quando trova rifugio in un piccolo hotel gestito da Valeska, un’anziana donna di carattere, e dal suo figlio Karl, un uomo burbero ma sincero. Sebbene le parole siano poche, la gentilezza e la discrezione di Valeska sembrano risvegliare un barlume di speranza in Munir, portando un'inattesa possibilità di redenzione.

Il cast internazionale di "Yunan" è composto da volti noti del cinema, come Tom Wlaschiha, Sibel Kekilli, Hanna Schygulla, Ali Suliman e Georges Khabbaz, che contribuiscono a dare vita a un racconto di solitudine, speranza e trasformazione. La direzione di Ameer Fakher Eldin promette di esplorare temi universali con una sensibilità particolare, capace di toccare il cuore degli spettatori.

La partecipazione di Apulia Film Commission e della Regione Puglia alla Berlinale è una dimostrazione di come il cinema possa essere un veicolo di promozione culturale e turistica per il territorio, contribuendo anche a far conoscere la Puglia come location ideale per produzioni internazionali. La proiezione di "Yunan" in anteprima assoluta a Berlino segna un'importante vetrina per il cinema italiano e internazionale, con il contributo fondamentale di questa regione sempre più protagonista nel panorama cinematografico globale.