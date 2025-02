Inter, le parole di Inzaghi dopo la sconfitta a Torino: ''Meritavamo altro, dobbiamo cambiare marcia''

MILANO - L'Inter si ferma a Torino contro la Juventus e rimane a quota 54 punti in classifica, a due lunghezze dal Napoli capolista. Tanto rammarico per i nerazzurri che hanno sfiorato più volte il vantaggio nel primo tempo colpendo anche un palo con Dumfries, prima del gol partita di Coinceiçao che ha deciso il match al 74'. Le parole di Mister Simone Inzaghi al termine della sfida:

“C’è grande rammarico: siamo delusi ma i ragazzi hanno fatto una grande gara di coraggio, determinazione e tecnica. Non ho da rimproverare nulla ai ragazzi: abbiamo creato tante occasioni, ma dovevamo essere più bravi a finalizzare, a fare gol, a chiudere il primo tempo. Non dobbiamo fare proclami ma lavorare di più, perché quello che stiamo facendo non basta. Nel secondo tempo sapevamo che la Juventus sarebbe cresciuta, noi non eravamo più fluidi come nel primo, poi abbiamo preso un gol che non era nell’aria. Nella ripresa il nostro approccio è stato meno buono, ma ci eravamo sistemati dopo il primo quarto d'ora, i cambi ci hanno aiutato a cambiare un'inerzia non positiva. Stasera è tutt’altra partita rispetto a Firenze, ma dobbiamo cambiare marcia, soprattutto negli scontri diretti. Dovevamo fare meglio, abbiamo creato occasioni, stiamo parlando di una sconfitta che fa male e che ci dovrà fare lavorare ancora di più e meglio. Meritavamo altro, ci tenevamo a questa partita ma ne mancano tante, dobbiamo fare ancora meglio. La sfida contro il Napoli? Sarà una partita importante ma prima c’è il Genoa e la Lazio, poi ci sarà uno scontro diretto importante e cercheremo di fare il nostro meglio. Ora abbiamo una settimana per lavorare e analizzare, preparando al meglio le prossime gare.”

