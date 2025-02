Incidente sulla SP18 tra Cassano e Altamura: quattro auto coinvolte, una finisce fuoristrada

CASSANO DELLE MURGE - Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla SP18, tra Cassano ed Altamura, coinvolgendo quattro autovetture. Una delle auto coinvolte nello schianto è finita fuoristrada ribaltandosi, mentre le altre tre si sono fermate lungo la strada.

La circolazione è stata bloccata immediatamente, con le forze dell'ordine che hanno gestito il traffico per evitare ulteriori complicazioni. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze per prestare soccorso ai feriti, ma al momento non sono state diffuse informazioni sulle loro condizioni di salute.

Le autorità locali stanno conducendo le indagini per determinare la causa dell'incidente e valutare eventuali responsabilità. L