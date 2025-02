Inizia la rassegna “Le città invisibili” al Cineporto di Bari con il film “Ema”

BARI - Martedì 25 febbraio alle 20.30, il Cineporto di Bari ospiterà l’inaugurazione della rassegna cinematografica “Le città invisibili”, curata dalla Mediateca Regionale Pugliese e Apulia Film Commission. Il ciclo di proiezioni, che si svolgerà per sei martedì, propone una selezione di film in lingua originale con sottotitoli in italiano, accompagnati da presentazioni a cura di critici cinematografici ed esperti del settore.

Il titolo della rassegna è un omaggio alle celebri "Città invisibili" di Italo Calvino, con ogni film selezionato profondamente legato alla città in cui è stato girato. In questo modo, le ambientazioni diventano protagoniste e fil rouge di ogni proiezione. La programmazione include due percorsi: “Geografie Contemporanee” e “Indipendent Days”.

Si inizia con “Geografie Contemporanee” e la proiezione del film “Ema”, diretto da Pablo Larraín. Questo dramma incendiario esplora temi come l’arte, il desiderio e la famiglia moderna, ed è ambientato nella suggestiva città di Valparaíso, in Cile, ex residenza del poeta Pablo Neruda. La trama ruota attorno a Ema, una ballerina di reggaeton, la cui vita prende una piega inaspettata a causa di un incidente con un coreografo, portandola a intraprendere un’odissea di liberazione personale.

Il ciclo prosegue martedì 4 marzo con “Les Olympiades - Parigi, 13Arr.” di Jacques Audiard, un film che analizza le dinamiche amorose nella Parigi contemporanea attraverso le vite di giovani lavoratori. La storia si concentra su Émilie, che cerca un coinquilino, e Camille, con cui instaura una relazione, mentre altre vite si intrecciano con la loro.

Martedì 11 marzo, si chiude il percorso “Geografie Contemporanee” con “Broker - Le Buone Stelle” di Hirokazu Kore’eda, il primo film del regista giapponese in lingua coreana. Ambientato a Busan, il film affronta il tema delle “baby box”, spazi dove i genitori possono lasciare i neonati in cerca di un nuovo futuro.

Il ciclo “Indipendent Days” inizia martedì 18 marzo con “Mystery Train – Martedì notte a Memphis” di Jim Jarmusch, un film che racconta la vita notturna di Memphis attraverso gli occhi di emarginati e vagabondi. La programmazione prosegue martedì 1 aprile con “Before Sunrise – Prima dell’Alba” di Richard Linklater, un racconto romantico di due giovani che si incontrano su un treno.

Infine, martedì 8 aprile, la rassegna si conclude con “Gummo” di Harmony Korine, che narra le vicende di adolescenti che vivono ai margini della società in una cittadina dell’Ohio devastata da un tornado.

Questa rassegna rappresenta un’opportunità unica per esplorare il legame tra cinema e territorio, offrendo al pubblico un viaggio attraverso diverse città e culture. Non perdere l’occasione di assistere a queste proiezioni e di scoprire la bellezza delle “città invisibili” raccontate sul grande schermo.