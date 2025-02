Controllo di sicurezza a Grottaglie: denunciato un giovane con armi

GROTTAGLIE - Nella serata di ieri, il personale commissariato di Grottaglie ha effettuato un intervento di controllo in risposta a una situazione sospetta notata in una strada senza uscita. Un gruppetto di ragazzi, il cui comportamento ha destato preoccupazione, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, portandole a intervenire.

Durante le operazioni di identificazione, i poliziotti hanno notato un giovane che si trovava con un pitbull al guinzaglio, il quale mostrava evidenti segni di aggressività. Questa situazione ha ulteriormente aumentato i sospetti degli agenti, che hanno ritenuto che il cane potesse essere utilizzato dal ragazzo per intimidire e ostacolare un controllo più approfondito.

Con cautela, gli agenti hanno proceduto all’identificazione del giovane, successivamente effettuando una perquisizione personale. Questa operazione ha portato al rinvenimento di un “tirapugni”, un’arma dotata di impugnatura in ferro, e di un coltello a serramanico con lama in ferro lunga 6,5 cm, di colore nero.

Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per i reati di porto ingiustificato di armi e possesso illegale. L'intervento delle forze dell'ordine ha messo in evidenza l'importanza della vigilanza e del controllo del territorio, soprattutto in situazioni che possono comportare rischi per la sicurezza pubblica. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli e verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite.