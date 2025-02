Inter, sconfitta amara a Firenze: le parole di Simone Inzaghi

FIRENZE - Serata storta per i nerazzurri. La Fiorentina vince 3-0 al Franchi nella prosecuzione della 14.a giornata di campionato, che aveva preso il via l'1 dicembre e poi era stata sospesa dopo 16 minuti per emergenza medica. I padroni di casa hanno sbloccato il match nella ripresa con la rete di Ranieri e la doppietta di Kean.

Il commento di mister Inzaghi al termine del match:

“Abbiamo sbagliato completamente la partita, è mancato tutto: corsa, aggressività e determinazione e abbiamo meritato la sconfitta. Complimenti alla Fiorentina, noi non siamo stati bravi a reagire, nel primo tempo c'è stata qualche avvisaglia, nella ripresa abbiamo fatto peggio. Il primo responsabile sono io che sono l'allenatore, ne parleremo e l'analizzeremo, non abbiamo giocato come al solito, ma questa squadra non finisce qui. Torniamo a casa arrabbiati. Da quattro mesi e mezzo non perdevamo: è stata una partita insufficiente. Abbiamo tre giorni e mezzo prima di affrontare di nuovo la Fiorentina, non ci sono alibi o scuse, bisognerà ripartire. Fare tabelle in questo momento non vale la pena, solo il lavoro ci può far uscire da questa sconfitta, avevamo fatto 14 vittorie e tre pareggi, ma stasera è mancato tutto. La Fiorentina ha messo più aggressività e determinazione.

Tecnicamente siamo stati insufficienti, abbiamo mosso la palla troppo lentamente e loro sono riusciti a difendere bene: sapevamo che avrebbero avuto questo atteggiamento, in ripartenza sono stati pericolosi. Siamo sconfitti e feriti, ma conosco solo il lavoro come metodo per ripartire: analizzeremo la partita e poi ripartiremo ancora più forti di prima. Conosciamo l'importanza di Calhanoglu, è rientrato domenica, sta ritrovando minutaggio, ma stasera non analizzerei i singoli, è stata una prova negativa per tutti, io in primis perché sono l'allenatore. Sono contento di quello che ho a disposizione, da tre anni e mezzo questa squadra mi sta dando grandissime soddisfazioni, i ragazzi sono molto delusi. Ora abbiamo tre giorni e mezzo per ripartire, considerando tutte le competizioni che dovremo affrontare.”

Grazie a Inter.it