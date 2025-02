Tragedia sul lavoro al PalaCooper: muore operaio 60enne di Gravina in Puglia

SANTERAMO IN COLLE - Un tragico incidente sul lavoro è costato la vita a un operaio di 60 anni, originario di Gravina in Puglia. L'uomo, dipendente di una società edile della sua città, era rimasto gravemente ferito nella giornata di ieri mentre lavorava all'interno del PalaCooper, il palazzetto dello sport di Santeramo in Colle.

Dopo l'incidente, l'operaio era stato soccorso tempestivamente dal personale del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, l'uomo non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate.

Il sindaco di Santeramo in Colle, Vincenzo Casone, ha espresso il proprio cordoglio per la tragedia: "Desidero esprimere, a nome dell’amministrazione e dell’intera cittadinanza, profondo cordoglio alla famiglia del capocantiere di un’azienda non locale, appaltatrice dei lavori in corso presso il PalaCooper, venuto a mancare per un tragico incidente sul lavoro. Che la terra gli sia lieve".

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era impegnato nello spostamento di alcune tubazioni per il trasporto di gas quando, per cause ancora da accertare, sarebbe stato violentemente scaraventato contro un pilastro in cemento armato. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spesal), che stanno conducendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.