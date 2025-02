Irma D'Alessandro premiata alla carriera al "Giornalista di Puglia – Michele Campione"

BARI - Irma D'Alessandro riceverà il prestigioso riconoscimento alla carriera durante l'edizione 2025 del premio “Giornalista di Puglia – Michele Campione”. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 9 febbraio alle 10.30 nel foyer del Teatro Petruzzelli di Bari, alla presenza di Carlo Bartoli, presidente nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Il premio è un tributo al giornalismo pugliese che si è distinto nel corso del 2024 e viene assegnato a giornalisti e giornaliste che si sono contraddistinti per l’impegno e la qualità del loro lavoro in tre diverse sezioni: carta stampata-agenzie-web, radio-tv e fotografia.

La carriera di Irma D'Alessandro

Nata a Bari, Irma D'Alessandro ha iniziato la sua carriera giornalistica nel 1984, collaborando con il “Quotidiano Puglia” sotto la direzione di Mario Gismondi. Due anni dopo, nel 1986, entra nel mondo della televisione, iniziando a collaborare con “Telenorba” come cronista di cronaca nera e sport. Il suo primo grande evento internazionale arriva nel 1988, quando segue la Nazionale Italiana agli Europei di calcio. Lo stesso anno si trasferisce a Milano, dove entra a far parte della redazione di Mediaset. Diventa ben presto un volto noto, conduttrice degli spazi sportivi su Capodistria con “Sportime” e successivamente con “Studio Sport” su Italia Uno, diventando la prima donna a condurre programmi sportivi su Mediaset.

Nel corso della sua carriera, Irma D'Alessandro ha seguito eventi sportivi di livello mondiale, tra cui due edizioni dei Mondiali di calcio (Italia '90 e Russia 2018). A partire dal 2000, si è specializzata nel calcio internazionale, con particolare attenzione al campionato inglese. Oggi, fa parte della redazione sportiva di Mediaset (NewsMediaset Sport), continuando il suo lavoro come inviata di cronaca sportiva per eventi di grande rilievo come la Champions League e la Coppa Italia.

Il premio “Giornalista di Puglia – Michele Campione”

Il premio “Giornalista di Puglia – Michele Campione” è dedicato alla memoria di Michele Campione, decano del giornalismo pugliese, figura simbolo della rinascita del giornalismo in Puglia dopo il fascismo. Il riconoscimento celebra non solo la sua carriera, ma anche gli anni cruciali per la storia della regione e del giornalismo. L'evento è organizzato dall'Ordine dei Giornalisti della Puglia in collaborazione con numerosi enti, tra cui Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari, Università degli Studi di Bari e l’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Bari-Bitonto, in accordo con la famiglia Campione.

Il riconoscimento a Irma D'Alessandro si inserisce in un contesto che celebra l’eccellenza giornalistica pugliese e l'impegno dei professionisti che, con dedizione e passione, continuano a raccontare le storie di sport, cultura e società che caratterizzano la nostra regione e il mondo intero.