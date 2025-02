Italia sconfitta dall'Ungheria 67-71 nell'ultima partita del girone B di qualificazione agli Europei di basket

Italbasket fb

FRANCESCO LOIACONO – L’Italia esce sconfitta per 67-71 contro l’Ungheria al “Pala Calafiore” di Reggio Calabria nell’ultima partita del girone B delle qualificazioni agli Europei di basket. Un ko indolore per gli azzurri, già qualificati alla fase finale del torneo che si svolgerà dal 27 agosto al 14 settembre in Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia.

La partita

Nel primo quarto, una tripla di Severini porta l’Italia sul 3-2, ma il canestro di Keller permette all’Ungheria di chiudere avanti 13-10. Nel secondo quarto, il punto di Pongo porta gli ospiti sul 19-13, ma i tiri liberi di Spagnolo riportano la situazione in parità sul 21-21. Una tripla di Perl regala all’Ungheria il vantaggio di 32-27 con cui si chiude il secondo periodo.

Nel terzo quarto, Spagnolo e Bortolani trascinano gli azzurri fino al 37-33 e, con il contributo di Akele, l’Italia riesce a chiudere il periodo in vantaggio per 50-42. Nell’ultima frazione, però, l’Ungheria rimonta: Vojvoda segna da breve distanza per il 56-53 e, con un canestro decisivo di Perl, i magiari si impongono 71-67.

I protagonisti

Migliori marcatori per l’Italia sono stati Akele con 17 punti e Spagnolo con 14. Nell’Ungheria, Perl ha brillato con 20 punti, seguito da Vojvoda con 16.

Nonostante la sconfitta, l'Italia guarda con fiducia ai prossimi Europei, dove cercherà di essere protagonista nella competizione continentale.