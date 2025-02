Il Cerignola trionfa 1-0 contro il Sorrento: decisivo Salvemini

- Il Cerignola ottiene un'importante vittoria per 1-0 contro il Sorrento nella ventottesima giornata del girone C di Serie C. La partita, disputata allo stadio "Viviani" di Potenza, ha visto la squadra pugliese imporsi grazie a un colpo di testa vincente di Salvemini.

Primo tempo

Il match inizia con il Cerignola subito pericoloso: al 5’ Tascone va vicino al gol, mettendo in difficoltà la difesa campana. Al 24’ D’Andrea sfiora la rete per gli ofantini, confermando la pressione della capolista. Il vantaggio arriva al 31’, quando Salvemini, con un colpo di testa preciso su cross di Bianchini, insacca il gol dell'1-0 per il Cerignola.

Secondo tempo

Nella ripresa il Sorrento prova a reagire e al 6’ Rossetti si avvicina al pareggio, ma senza fortuna. Al 17’ Coccia, con un destro dalla distanza, non riesce a inquadrare la porta. La squadra campana continua a spingere e al 27’ Guadagni non sfrutta una buona occasione per pareggiare i conti. Nel finale, al 39’, Tascone sfiora il raddoppio per il Cerignola, mentre al 44’ Riccardi del Sorrento va vicinissimo al gol del pari, ma la difesa pugliese regge fino al triplice fischio.

Situazione in classifica

Con questa vittoria, il Cerignola raggiunge il quattordicesimo risultato utile consecutivo e consolida il primo posto in classifica con 57 punti. Il Sorrento, invece, rimane all'undicesimo posto con 38 punti, ancora in corsa per un piazzamento nei playoff.

Un successo fondamentale per il Cerignola, che continua la sua corsa verso la promozione mantenendo un ottimo stato di forma.