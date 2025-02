Foggia-Potenza 3-4: i lucani vincono in rimonta allo Zaccheria

FRANCESCO LOIACONO – Il Foggia esce sconfitto per 3-4 contro il Potenza allo stadio “Zaccheria” nella ventottesima giornata del girone C di Serie C, in una partita ricca di emozioni e colpi di scena.

Primo tempo

Il Potenza parte subito forte e al 2’ passa in vantaggio con Siatounis, che insacca di testa su cross di Rosafio. All’8’ Caturano sfiora il raddoppio per i lucani. Il secondo gol arriva comunque al 21’ con Petrungaro, che realizza con un tocco al volo di destro su assist ancora di Rosafio. Il Foggia reagisce al 28’ con Vezzoni, che va vicino alla rete. Al 36’ i padroni di casa accorciano le distanze con Zunno, abile a insaccare di testa su assist di Gala. Due minuti dopo, al 38’, Gala segna il gol del pareggio con un preciso sinistro da fuori area. Al 42’ Emmausso sfiora il vantaggio per i rossoneri.

Secondo tempo

Il Foggia completa la rimonta al 3’ della ripresa con Gala, che sigla la doppietta personale con un rasoterra di destro su cross di Emmausso. Tuttavia, al 8’ i pugliesi restano in dieci per l’espulsione di Felicioli, punito per un fallo da ultimo uomo su Petrungaro. Il Potenza ne approfitta e al 23’ trova il pareggio con Siatounis, che realizza con un sinistro dal limite dell’area. La situazione si complica ulteriormente per il Foggia al 35’, quando Parodi viene espulso per un fallo su Selleri, lasciando i suoi in nove uomini. Il Potenza ne approfitta e al 44’ segna il gol vittoria con Mazzeo, che finalizza di destro su cross di Schimmenti.

Con questa sconfitta il Foggia rimane tredicesimo in classifica con 35 punti, mentre il Potenza sale al quinto posto con 46 punti, a pari merito con il Crotone.