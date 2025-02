Jacopo Pellegrini al Monopoli: rinforzo in attacco per la corsa alla Serie B

FRANCESCO LOIACONO - La S.S. Monopoli 1966 ha ufficializzato l'acquisizione in prestito dell'attaccante Jacopo Pellegrini dalla Feralpisalò fino al 30 giugno 2025.

Nato a Reggio Emilia il 12 settembre 2000, Pellegrini, 24 anni, è un prodotto del settore giovanile del Sassuolo. Nel corso della sua carriera, ha militato in diverse squadre, tra cui Gubbio, Reggiana, Vicenza e Pordenone. In questa stagione, con la Feralpisalò, ha collezionato 21 presenze, segnando 1 gol e fornendo 2 assist tra campionato e Coppa Italia di Serie C.

Pellegrini potrebbe fare il suo debutto con la maglia biancoverde domenica 9 febbraio alle ore 15:00, quando il Monopoli affronterà il Catania allo stadio "Veneziani" nella ventiseiesima giornata del Girone C di Serie C.

L'arrivo di Pellegrini rappresenta un rinforzo significativo per l'allenatore Alberto Colombo, soprattutto in vista della corsa del Monopoli verso la promozione in Serie B. La sua esperienza e versatilità in attacco saranno preziose per le ambizioni della squadra pugliese.